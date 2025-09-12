Stopercentný ostal už len Prešov. Úspech sa odvíjal od úvodu zápasu, vravel brankár

PREŠOV. Ani v treťom kole Niké handball extraligy devätnásťnásobný úradujúci majster republiky Tatran Prešov nenašiel premožiteľa.
Pred stretnutím na pôde HK Bojnice z prešovského tábora zazneli aj hlasy o odhodlaní extraligového lídra pokračovať vo víťaznom ťažení.
V prvom kole Prešovčania uspeli na ihrisku Štartu Nové Zámky. V druhom kole zverenci trénera Radoslava Antla a asistenta Mareka Gernáta presvedčivým dvanásťgólovým rozdielom zdolali v Tatran handball arene úradujúceho vicemajstra MŠK Považská Bystrica.
Na víťaznej vlne sa napokon zviezli aj v treťom kole. O HK Bojnice pred zápasom Antlov asistent Marek Gernát povedal, že Tatran čaká veľmi nepríjemný súper s viacerými skúsenými hráčmi v kádri, ktorého neradno v ničom podceniť.
A podľa toho vyzeral aj vstup Prešova do súboja. Zelenobieli si do prestávky vypracovali päťgólový náskok.
Po zmene strán ho síce zvýšili na osemgólový, no nakoniec výhru pečatili končeným päťgólovým rozdielom 25:21 (13:8).
Mitošinka vytiahol šestnásť úspešných zákrokov
Hostia vyrukovali s kvalitnou obranou, za ktorou vynikal už uzdravený gólman Matúš Mitošinka.
Vynikol v stretnutí šestnástimi vydarenými zásahmi a celkovo päťdesiatpercentnou úspešnosťou.
„Náš úspech sa odvíjal na začiatku zápasu, v ktorom spoluhráči pred mnou dobre bránili. Ja som k získaniu náskoku dopomohol nejakými úspešnými zákrokmi. V druhom polčase sme síce náskok zvýšili, no Bojnice to nezlomilo.
V jeho polovici domáci akoby ožili a z nášho náskoku ukrajovali, ťahali sa s nami do samého konca. My sme si ale päťgólový rozdiel postrážili.
Divácky to bol dozaista príťažlivý i napínavý zápas. Podľa mňa diváci v domovskom prostredí Bojníc v športovej hale v Prievidzi, videli peknú hádzanú,“ mienil po stretnutí brankár Tatranu.
Hozman strelecky zase zabral
V predchádzajúcich dvoch extraligových kolách český legionár v službách slovenského hádzanárskeho šampióna, ľavoruký pravý krídelník Josef Hozman sa posťažoval na svoju nie práve optimálnu streleckú potenciu.
Sám nevedel vysvetliť čo sa ním deje. Zrejme napokon na niečo prišiel. V Bojniciach bol vedno s Igorom Karlovom s piatimi gólmi najlepším strelcom prešovského tímu.
„Bolo veru už načase, aby som zabral. Proti Bojniciam sa nám ale darilo viac v obrane než v útoku. Súper nám strelil len dvadsaťjeden gólov, čo je našim pohľadom super. V útočnej fáze sme sa ale dosť trápili.
Pár vecí nám nefungovalo tak, akoby malo. Splnili sme však to na to nás tréneri pripravovali a tiež, že konečne sa nám v zápase nik nezranil, “ konštatoval „Pepa“ Hozman.
„Do prestávky sme si ale vytvorili päťgólový náskok, ktorým sme zápas nakoniec dohrali. Dôležité bolo, že za dobrou obranou dobre zachytali brankári a že sme získali dôležité body.
Odohrali sme tri ťažké, no víťazné zápasy. V ďalších kolách by sme mali hrať už proti pre nás menej náročným súperom.“
Doposiaľ neporazený Tatran Prešov čaká najbližšie stretnutie štvrtého kola Niké handball extraligy 21. septembra 2025 od 17. hodiny v Tatran handball arene proti Sporte Hlohovec.