Britka potvrdila úlohu favoritky a štvrtýkrát vyhrala. Najlepšia Slovenka skončila na pódiu

Britská reprezentantka Lola Lawrenceová potvrdila úlohu favoritky a štvrtýkrát bez prerušenia triumfovala na Slovak Aerobic Open v Bratislave.
Najstaršie európske podujatie v tomto gymnastickom odvetví napísalo 10. až 12. apríla už svoju 27. kapitolu. Najlepšou Slovenkou sa stala celkovo tretia Alena Učňová.
Dvadsaťročná Lawrenceová dostala za svoje cvičenie v nedeľňajšom finále individuálnej súťaže 19,750 bodu. Nadviazala na suverenitu zo sobotňajšej kvalifikácie, v ktorej si od rozhodcovského zboru dokonca vyslúžila 19,900 b.
V Bratislave sa mi veľmi páči
„Som tu štvrtý raz a znova je z toho víťazstvo. Bez ohľadu na to sa mi v Bratislave veľmi páči. Podujatie je veľmi dobre zorganizované, atmosféra príjemná. Je to pekný zážitok. Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo znova naplo uspieť.
Za týmito výsledkami je veľa konzistentnej tvrdej práce v telocvični aj mimo nej. Samozrejme, pomáha mi aj vášeň k športovému aerobiku, ktorú pociťujem,“ uviedla pre SGF Lawrenceová.
Stupne doplnili Maďarka Viktória Éva Bányászová (19,250 b) pri svojej premiére po prechode z juniorskej vekovej kategórie a skúsená domáca Alena Učňová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava, 19,100 b), ktorá sa zároveň piatykrát v sérii ozdobila národným titulom.
Ciele smerujú k medzinárodných porovnaniam
„Zacvičila som o kúsok lepšie ako v kvalifikácii. Určite ma potešilo, že som získala ďalší slovenský titul, ale aj s trénerkou naše ciele smerujú skôr k medzinárodných porovnaniam.
Celkové tretie miesto z vlaňajška a to tohtoročné je aj podľa predvedených výkonov veľmi podobné, hoci vtedy som už mala za sebou viac súťaží, teraz iba jednu. O to som to mala náročnejšie. V oboch prípadoch som to však zvládla,“ skonštatovala Učňová.
Zverenka Oľgy Kyselovičovej obsadila v kvalifikácii štvrtý post (18,550 b). Striebro v rámci M-SR patrí celkovo siedmej Nikole Švecovej (ŠA Shine Prešov, 18,050) a bronz sumárne deviatej Viktórii Veľkej (KŠA Nitra, 17,550).
„Alenka predviedla pekný výkon, aj keď možno nie svoj maximálny. Je to asi aj tým, že sme stále len v úvodnej fáze sezóny,“ povedala trénerka reprezentácie SR Anita Lamošová.
Učňová kontinuálne smeruje na Svetový pohár v Tokiu (16. – 19. apríla): „Dúfam, že sa tam výkonom zlepším oproti dnešku.“
Dlhodobým vrcholom sezóny nielen pre ňu budú majstrovstvá sveta v španielskej Pamplone (11. – 13. septembra).
Šampiónka SAO 2026 Lawrenceová podotkla: „V súvislosti so svetovým šampionátom si nekladiem žiadne konkrétne výsledkové ciele. Hodlám len byť šťastná na ploche z toho, čo robím, a túžim predvádzať čo najčistejšie zostavy.“
Lawrenceová je juniorská majsterka sveta 2022 a vlani obsadila šiestu priečku na majstrovstvách Európy v azerbajdžanskej Gandži, na ktorých Učňovej patrilo 14. miesto. Bányászová bola na ME 2025 bronzová medzi juniorkami.
Učňová triumfovala na medzinárodných majstrovstvách Slovenska v športovom aerobiku v sezóne 2022.
Medzi juniorkami sa z prvenstva radovala Litovčanka Tėja Uždavinyteová (18,650 bodu) pred Ukrajinkou Sofijou Derkačovou (18,350 b) a Maďarkou Fruzsinou Tóthovou (18,250).
Najlepšia z tria Sloveniek vo finále junioriek bola, a domáci primát získala, šiesta Eliška Šandorová (17,600 bodu) pred ôsmou Nelly Osvaldovou (17,150 b) a deviatou Lenkou Gerberovou (všetky VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava, 16,750).
Vydarili sa mi všetky prvky
„Som nadmieru spokojná, vydarili sa mi všetky prvky. Vôbec som nečakala, že sa mi podarí skončiť na prvom mieste v rámci majstrovstiev Slovenska.
Ešte nie som na takej úrovni, aby som mohla pomýšľať na celkový úspech, ale toto mi zatiaľ bohato stačí, som nadšená,“ netajila Šandorová.
„Znova sme dokázali prilákať do Bratislavy výborné pretekárky a pretekárov. Tentoraz boli z 15 krajín a počas troch dní odcvičili približne 500 zostáv, ponúkli mnoho krásnych športových výkonov.
Aj ohlasy divákov, rozhodcov či trénerov zo zahraničia sú pozitívne, čo nás veľmi teší. Slovenský športový aerobik sa stále má čo učiť pri dobiehaní svetovej špičky. Naše dievčatá však napriek nie ideálnym podmienkam dokážu držať krok.
Pevne verím, že keď ako Slovenská gymnastická federácia aj jej sekcia športového aerobiku zaberieme, môžeme očakávať pekné výsledky v budúcnosti,“ uviedol prezident SGF Luboš Vilček. Informovala Slovenská gymnastická federácia.
Výsledky
Jednotlivkyne: 1. Lola Lawrenceová (V. Brit.) 19,750 b, 2. Viktória Éva Bányászová (Maď.) 19,250, 3. (1. na M-SR) Alena Učňová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava) 19,100,... 7. (2. na M-SR) Nikola Švecová (ŠA Shine Prešov) 18,050, 9. (3. na M-SR) Viktória Veľká (KŠA Nitra) 17,550
Juniorky: 1. Tėja Uždavinytė (Litva) 18,650 b, 2. Sofija Derkačová (Ukr.) 18,350, 3. Fruzsina Tóthová (Mad.) 18,250,... 6. (1. na M-SR) Eliška Šandorová 17,600, 8. (2. na M-SR) Nelly Osvaldová 17,150, 9. (3. na M-SR) Lenka Gerberová (všetky VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava) 16,750