Tímové striebro pripisuje originálnym prvkom. Chcela som, aby boli výnimočné, vraví trénerka

„Určite sme počítali s tým, že postúpime do finále aspoň na dvoch náradiach. V súťaži družstiev sme dúfali v umiestnenie okolo desiateho miesta, čo by nás veľmi potešilo.

„Pre mňa to veľa znamená aj preto, že sme taká malá krajina a napriek tomu sme dosiahli dobrý výsledok. Zabojovali sme, aj keď sme boli najmladšie – máme len 14 rokov, a niektoré súperky mali aj 15.

Boli silnejšie, takže sme sa možno necítili úplne sebavedomo, ale nakoniec sa nám to podarilo,“ priblížila Piliarová.

„Pôvodne som chcela, aby som sa umiestnila v prvej päťke a zároveň som verila, že ako družstvo by sme mohli uspieť. Trénerka nám už vo februári ukazovala, že by sme sa mohli dostať do prvej desiatky, možno aj do šestky.

Druhé miesto bolo preto trochu prekvapením. Pomohla nám aj simulácia a tréningy, ktoré sme robili predtým – vďaka nim sme sa lepšie pripravili,“ dodala Piliarová, ktorú čakajú v novembri juniorské majstrovstvá sveta na Filipínach.

Gymnastky ani ich trénerka neopomenuli ani veľkú podporu z tribún, kde naplno povzbudzovala aj Ostrihoňovej mama a predošlá trénerka družstva Zuzana.