Ruský gymnasta so symbolom Z nesúhlasí s trestom. Urobil by to však znova

Kuljakovi hrozil dlhý dištanc, no Rus dal opakovanie svoj postoj opäť jasne najavo.

"Ak by som mal druhú možnosť dať si písmeno ´Z´ na hruď, urobil by som to. Videl som to na vozidlách našej armády a zistil som si, čo tento symbol vyjadruje. Znamená ´za víťazstvo´ a ´za mier´. Chcel som len ukázať môj postoj.

Ako športovec zakaždým bojujem za víťazstvo a súťažím za mier," citovala DPA slová Kuljaka pre ruskú štátnu televíziu RT, ktorej vysielanie Európska únia na svojom území zakázala.

FIG už pred podujatím v Dauhe oznámila, že v reakcii na vojenskú agresiu od 7. marca až do odvolania vylúči všetkých ruských gymnastov a rozhodcov z medzinárodných súťaží.