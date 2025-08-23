    Varfolomejevová získala titul vo viacboji. Bronz získala päťnásobná majsterka sveta

    Darja Varfolomejevová so zlatou medailou v archívnom zábere.
    TASR|23. aug 2025 o 08:15
    V nedeľu bude mať Nemka ešte štyri šance získať zlato v individuálnych finále.

    RIO DE JANEIRO. Nemecká reprezentantka v modernej gymnastike Darja Varfolomejevová získala titul na MS v Riu de Janeiro.

    Vo finále viacboja jednotlivkýň dostala za cvičenie s loptou, obručou, stuhou a kužeľmi 121.900 bodu.

    Druhá skončila Bulharka Stiliana Nikolovová (119.300) a bronz získala päťnásobná majsterka sveta Sofia Raffaeliová z Talianska (117.950).

    Varfolomejevová je rodáčka z Ruska a pre Nemecko získala vôbec po prvý raz v histórii v rovnakej disciplíne zlato na OH v Paríži.

    V nedeľu bude mať ešte štyri šance získať zlato v individuálnych finále.

    MS - ženy

    viacboj:

    1. Darja Varfolomejevová (Nem.) 121.900

    2. Stiliana Nikolovová (Bulh.) 119.300

    3. Sofia Raffaeliová (Tal.) 117.950

    Ďalšie športy

