Zomrela olympijská medailistka v gymnastike. Na večnosť odišla v deň svojich narodenín

SITA|10. sep 2025 o 14:30
BRATISLAVA. Bohumila Řešátková (rodená Řimnáčová) bola československá reprezentantka v športovej gymnastike, olympijská medailistka, trénerka a propagátorka športu. Zomrela v deň svojich 78. narodenín.

V 60. rokoch patrila k absolútnej svetovej špičke. Bola členkou družstva, ktoré na majstrovstvách sveta 1966 vybojovalo zlaté medaily, o dva roky neskôr získala striebro v súťaži družstiev a v individuálnych disciplínach sa umiestnila medzi najlepšími gymnastkami sveta. V roku 1970 pridala bronz z MS v slovinskom hlavnom meste Ľubľana.

Po ukončení vrcholovej kariéry absolvovala trénerské štúdium, venovala sa jazzgymnastike a tancu. Informovala o tom Česká asociácia Sport pro všechny.

Stála pri začiatkoch športového aerobiku v Česku, kde pôsobila ako zväzová riaditeľka a manažérka. Významne sa zaslúžila o rozvoj tohto moderného športu a priviedla k nemu širokú verejnosť.

Řešátková bola nielen skvelou športovkyňou a trénerkou, ale aj inšpiratívnou ženou, ktorá svojou energiou a nadšením dokázala strhnúť ostatných.

"Jej stopa zostáva nielen v histórii československej gymnastiky, ale aj v nových športových odvetviach, ktoré pomáhala budovať," doplnila asociácia.

