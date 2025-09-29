Rozhodovali stotiny. Grigar na úvod MS tesne prišiel o medailu v kajak krose

Jakub Grigar
Jakub Grigar (Autor: TASR)
TASR|29. sep 2025 o 07:39
ShareTweet0

V disciplíne štartovali traja Slováci.

MS vo vodnom slalome v Penrithe

muži - kajak kros individuál:

1.

David Llorente 

Španielsko

55,21 s

2.

Joseph Clarke

Veľká Británia

+ 1,12 s

3.

Jakub Krejčí

ČR

+ 1,68 s

4.

Jakub Grigar

Slovensko

+ 1,92 s

28.

Martin Halčin

Slovensko

+ 4,80 s

61.

Adam Gošenica

Slovensko

+ 15,83 s

PENRITH. Slovenskému reprezentantovi vo vodnom slalome Jakubovi Grigarovi tesne ušla medaila v individuálnych pretekoch v kajak krose na MS v austrálskom Penrithe.

V pondelňajšej súťaži obsadil štvrté miesto so stratou 1,92 s na víťazného Španiela Davida Llorenteho. Od bronzového Čecha Jakuba Krejčího ho delilo iba 24 stotín.

Llorente triumfoval s náskokom 1,12 s pred Britom Josephom Clarkeom, strieborným medailistom z OH 2024 v Paríži, ktorý štartoval ako posledný a pripravil Grigara o cenný kov.

Ďalší slovenský reprezentant Martin Halčin obsadil 28. miesto (+4,80) a rovnako ako Grigar postúpil do rozjázd hlavnej súťaže v kajak krose.

Adama Gonšenicu klasifikovali na 61. priečke (+15,83).

Vodné športy

    Jakub Grigar
    Jakub Grigar
    Rozhodovali stotiny. Grigar na úvod MS tesne prišiel o medailu v kajak krose
    dnes 07:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Rozhodovali stotiny. Grigar na úvod MS tesne prišiel o medailu v kajak krose