Rozhodovali stotiny. Grigar na úvod MS tesne prišiel o medailu v kajak krose

MS vo vodnom slalome v Penrithe
muži - kajak kros individuál:
1.
David Llorente
Španielsko
55,21 s
2.
Joseph Clarke
Veľká Británia
+ 1,12 s
3.
Jakub Krejčí
ČR
+ 1,68 s
4.
Jakub Grigar
Slovensko
+ 1,92 s
28.
Martin Halčin
Slovensko
+ 4,80 s
61.
Adam Gošenica
Slovensko
+ 15,83 s
PENRITH. Slovenskému reprezentantovi vo vodnom slalome Jakubovi Grigarovi tesne ušla medaila v individuálnych pretekoch v kajak krose na MS v austrálskom Penrithe.
V pondelňajšej súťaži obsadil štvrté miesto so stratou 1,92 s na víťazného Španiela Davida Llorenteho. Od bronzového Čecha Jakuba Krejčího ho delilo iba 24 stotín.
Llorente triumfoval s náskokom 1,12 s pred Britom Josephom Clarkeom, strieborným medailistom z OH 2024 v Paríži, ktorý štartoval ako posledný a pripravil Grigara o cenný kov.
Ďalší slovenský reprezentant Martin Halčin obsadil 28. miesto (+4,80) a rovnako ako Grigar postúpil do rozjázd hlavnej súťaže v kajak krose.
Adama Gonšenicu klasifikovali na 61. priečke (+15,83).