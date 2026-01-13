Golfistkou roka sa stala len 16-ročná hráčka. Medzi mužmi uspel junior

Golfistami roka 2025 sú Matúš Kudláč a Karolína Friedrichová. Výsledky tradičnej ankety vyhlásili v utorok v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu.
Ocenili najlepších golfistov v jednotlivých vekových kategóriách od U12 až po seniorov, ako aj v špeciálnych kategóriách Výkon roka, Profesionál roka a Paragolfista roka.
Na slávnostnom vyhlásení sa zúčastnili aj štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Ivana Šufliarská a prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.
Golfista roka Matúš Kudláč potvrdil svoju výkonnosť víťazstvom na Slovak Amateur Championship a úspešným pôsobením v univerzitnom americkom tíme FDU Knights Athletic.
„Ocenenie je pre mňa príjemným prekvapením, nečakal som to. V Amerike som sa snažil pracovať na tom, čo mi došlo, zachovať si ,hlavu´ v poriadku.
Letná olympiáda už nie je tak ďaleko, začínam o nej uvažovať. V sezóne, keď sa bude dať, potrénujem aj v Bratislave, Sú tu dobré podmienky.“
Golfistka roka 2025 Karolína Friedrichová v uplynulej sezóne triumfovala na turnaji Faldo Series Česká republika U16, reprezentovala Slovensko aj na Faldo Grand Finale.
„Veľmi si vážim toto ocenenie. Chcela by som za to poďakovať aj mojim priateľom, celej rodine, všetkým, ktorí ma podporovali.
Darí sa mi aj v škole, kde mi vychádzajú v ústrety, uvoľňujú ma na turnaje. V nadchádzajúcej sezóne by som sa chcela dobrými výsledkami uchádzať o štúdium na niektorej americkej univerzite.
Malo by ísť o univerzitu, kde by boli ideálne podmienky na tréning,“ uviedla na slávnostnom vyhlásení ešte len 16-ročná laureátka.
Ocenení hráči v jednotlivých kategóriách
U12 – mladší žiaci: Samuel Báto, mladšie žiačky: Zoey Sophia Pápay
U14 – starší žiaci: Martin Biák, staršie žiačky: Ella Hrbatá
U16 – kadeti: Matias Masár, kadetky: Karolína Friedrichová
U18 – dorastenci: Ondřej Chromčík, dorastenky: Rebecca Ann Náhliková
U21 – juniori: Matúš Kudláč, juniorky: Alexandra Šulíková
MID-AM – muži: Lukáš Ružek, ženy: Zuzana Bieliková
Senior: Milan Sciranka. Seniorka: Katarína Kopernická
Paragolfista roka: Jaroslav Šalaváry
Profesionál roka: Tadeáš Teťák. Profesionálka roka: Michaela Vavrová
Výkon roka: Tadeáš Teťák