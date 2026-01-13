Golfistkou roka sa stala len 16-ročná hráčka. Medzi mužmi uspel junior

Ocenená golfistka roka Karolína Friedrichová a ocenený golfista roka Matúš Kudláč počas odovzdávania ocenení Golfista roka 2025. (Autor: TASR)
TASR|13. jan 2026 o 18:26
Golfistka roka 2025 reprezentovala Slovensko aj na Faldo Grand Finale.

Golfistami roka 2025 sú Matúš Kudláč a Karolína Friedrichová. Výsledky tradičnej ankety vyhlásili v utorok v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu.

Ocenili najlepších golfistov v jednotlivých vekových kategóriách od U12 až po seniorov, ako aj v špeciálnych kategóriách Výkon roka, Profesionál roka a Paragolfista roka.

Na slávnostnom vyhlásení sa zúčastnili aj štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Ivana Šufliarská a prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

Golfista roka Matúš Kudláč potvrdil svoju výkonnosť víťazstvom na Slovak Amateur Championship a úspešným pôsobením v univerzitnom americkom tíme FDU Knights Athletic.

„Ocenenie je pre mňa príjemným prekvapením, nečakal som to. V Amerike som sa snažil pracovať na tom, čo mi došlo, zachovať si ,hlavu´ v poriadku.

Letná olympiáda už nie je tak ďaleko, začínam o nej uvažovať. V sezóne, keď sa bude dať, potrénujem aj v Bratislave, Sú tu dobré podmienky.“

Golfistka roka 2025 Karolína Friedrichová v uplynulej sezóne triumfovala na turnaji Faldo Series Česká republika U16, reprezentovala Slovensko aj na Faldo Grand Finale.

„Veľmi si vážim toto ocenenie. Chcela by som za to poďakovať aj mojim priateľom, celej rodine, všetkým, ktorí ma podporovali.

Darí sa mi aj v škole, kde mi vychádzajú v ústrety, uvoľňujú ma na turnaje. V nadchádzajúcej sezóne by som sa chcela dobrými výsledkami uchádzať o štúdium na niektorej americkej univerzite.

Malo by ísť o univerzitu, kde by boli ideálne podmienky na tréning,“ uviedla na slávnostnom vyhlásení ešte len 16-ročná laureátka.

Ocenení hráči v jednotlivých kategóriách

U12 – mladší žiaci: Samuel Báto, mladšie žiačky: Zoey Sophia Pápay

U14 – starší žiaci: Martin Biák, staršie žiačky: Ella Hrbatá

U16 – kadeti: Matias Masár, kadetky: Karolína Friedrichová

U18 – dorastenci: Ondřej Chromčík, dorastenky: Rebecca Ann Náhliková

U21 – juniori: Matúš Kudláč, juniorky: Alexandra Šulíková

MID-AM – muži: Lukáš Ružek, ženy: Zuzana Bieliková

Senior: Milan Sciranka. Seniorka: Katarína Kopernická

Paragolfista roka: Jaroslav Šalaváry

Profesionál roka: Tadeáš Teťák. Profesionálka roka: Michaela Vavrová

Výkon roka: Tadeáš Teťák

