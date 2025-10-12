Problémy s chrbtom sa nezlepšujú. Woods absolvoval ďalšiu operáciu

NEW YORK. Americký golfista Tiger Woods absolvoval už siedmu operáciu chrbta. Pätnásťnásobnému víťazovi major turnajov museli vymeniť bedrovú platničku po bolestiach v dolnej časti.
Štyridsaťdeväťročný Woods informoval na sociálnych sieťach, že operácia dopadla úspešne.
Zatiaľ však nie je isté, kedy sa vráti ku golfu. Pre bývalú svetovú jednotku to bola druhá operácia chrbta v priebehu roka, prednedávnom si navyše natrhol ľavú Achillovu šľahu.
Legendárny americký golfista sa naposledy predstavil na súťažnom podujatí pred približne rokom, keď hral na The Open Championship.
Od automobilovej nehody v roku 2021 absolvoval len 15 súťažných zápasov, informovala agentúra DPA.