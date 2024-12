Dosiahol historický úspech, ale v šoku nebol. Verím svojej hre, hovorí golfista

Nástupcom strieborného medailistu z Tokia Roryho Sabbatiniho by sa mohol stať Tadeáš Teťák, ktorý sa stal prvým Slovákom s právom štartu v DP Tour, teda na najprestížnejšom európskom okruhu.

"Pre mňa to nebol šok, že som sa dostal na DP Tour. Verím svojej hre a tomu, že sa dokážem priblížiť najlepším na svete už teraz. Tento rok sa mi podarilo niečo, čo dokáže málokto, získať kartu pre všetky tri európske tour.

Pôvodným cieľom bolo dostať sa do troch rokov na DP Tour, no veril som, že ak budem na sebe makať, tak sa to môže podariť aj skôr," uviedol Teťák v stredu na stretnutí s novinármi.

VIDEO: Tadeáš Teťák