Slovenkám nevyšli úvodné súboje. Trénerka sa snažila hľadať pozitíva

Turnaj v Šamoríne bol pre ne veľkou školou, Lara Görcsová vo váhe do 59 kg i Michaela Šeböková v kategórii do 68 kg podľahli súperkám v kvalifikácii bez zisku bodu, no získali drahocenné skúsenosti.

„Je mi to ľúto, nedokázala som spraviť tie veci, ktoré som mala v mysli a ukázať sa taká, aká som. Nevadí, idem ďalej. Čaká má dlhšia pauza a potom sa opäť pustím do zápasenia,“ povedala slovenská voľnoštýliarka akreditovaným novinárom.

„Súperka bola skúsenejšia, ale snažila som sa. Chcela som ísť do toho normálne s hlavou hore, ale nedalo sa. Mrzí ma to, súperka bola silná.

„Veľká skúsenosť, dievčatá ukázali chcenie. Lara sa dlhodobo trápi so zraneným kolenom, no napriek tomu ubránila 90% útokov, o ktorých sme si mysleli, že budú znamenať bod súperky. Ani jeden súboj nevzdala zadarmo.

Miška je v podstate najmladšia pretekárka na tomto šampionáte, patrí ešte do kategórie do 18 rokov. Ukázala charakter, vie sa biť, no potrebuje ešte získať skúsenosti,“ pripustila.

Na šampionáte štartuje celkovo päť slovenských reprezentantiek. Vo štvrtok nastúpia na svoje prvé súboje Réka Hegedüsová (do 53 kg), Viktória Földešiová (do 65 kg) a líderka ženského tímu Zsuzsanna Molnárová (do 72 kg).