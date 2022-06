ONLINE: Glover Teixeira - Jiří Procházka (UFC 275)

The LHW throne is ???????? ???????????? ???????????????? ???? @GloverTeixeira vs @Jiri_BJP [ #UFC275 | Tomorrow | Live on ESPN+ PPV: https://t.co/IEu8bU0BAa ] pic.twitter.com/c4IAcB9jj9

Je to tady, dlouho očekávaný zápas, ten největší v dějinách českého MMA. Jiří Procházka, bývalý vládce Rizinu, který pak vlétl do UFC jako velká voda se střetne o to nejcennější, co ve světě MMA je – pás šampiona.



Jiří Procházka před zápasem změnil jsou přezdívku, kdy se z Denisy stal BJP – kdo příběh zná, tak ví, co to znamená, sám Jiří při vysvětlování ozřejmil, že to znamená „Best Jiří Procházka“. Pravda je ale ale o kousek někde jinde a je tak trochu mimo slušnou češtinu.



Ve své zatím krátké kariéře v UFC už zvládl, co v něm je, předvedl neortodoxní styl a v obou případech šel na vyhlášení vítěze sám. Jak Volkan Oezdemir, tak i Dominick Reyes byli po drtivých KO mimo a spinning elbow proti Reyesovi se dokonce dostalo do žebříčku nejlepších ukončení roku 2021.



No a na svůj styl, plný úderů z různých úhlů, vytrvalý tlak a nečekané finiše bude spoléhat i dnes. Bude chtít připsat své 26. KO kariéry, které by mu kromě další čárky do této bilance přineslo i titul šampiona a nehynoucí slávu.



Proti ovšem bude jedna z největších legend brazilského a i celosvětového MMA, Glover Teixeira. Ten ve svých 42 letech je ve hře už od roku 2002, ale až vloni v říjnu se dočkal titulu. Sáhnout si na něj mohl už v roce 2014, tehdy ale nestačil na v té době dominujícího Jona Jonese a padl s ním na body. V současné době jede na šestizápasové sérii výher, kdy předvedl hned čtyři ze svých submisí, Anthonyho Smithe porazil na TKO a jediná výhra na body přišla proti Krylovovi v roce 2019.



V současné době je Glover držitelem černého pásu pátého stupně v Kajukenbo a držitelem černého pásu druhého stupně v BJJ. a také je druhým nejstarším šampionem v dějinách UFC, starším byl pouze Randy Couture.