Maďari nebudujú hokejové mužstvo, ale kultúru. Aj to im pomohlo k historickej záchrane

V roku 2016 v Petrohrade sme zdolali Bielorusov v riadnom hracom čase, no vtedy to na záchranu nestačilo.

Bola to štvrtá účasť Maďarov na elitnom šampionáte a po prvý raz sa dokázali udržať medzi najlepšími. Čím to je, že práve teraz to vyšlo?

Pred dvoma rokmi v Tampere boli všetci súčasťou tímu a predsa to nevyšlo. Tentoraz však ich mladí hráči veľmi dobre zastúpili. Je to zásluha realizačného tímu a hlavného trénera.

To znamená, že hráči bojujú jeden za druhého, svoje egá a individuálne záujmy dokážu potlačiť do úzadia, čo v reprezentácii nebolo vždy samozrejmosťou.

Už počas prípravy hovorili hráči, že keď majú pocit, že nespĺňajú tieto štandardy, aj počas zápasu si dokážu povedať, že to nefunguje, treba niečo zmeniť. Myslím si, že to bolo vidno aj počas šampionátu, fungovali sme ako tím. Aj mladí chlapci zo štvrtej lajny dávali góly. V celom realizačnom tíme pôsobí iba jeden zahraničný odborník a aj v kádri sú iba dvaja naturalizovaní hráči. Svedčí to o tom, že maďarský hokej je na vzostupe? Áno, v realizačnom tíme je iba jeden Fín, tréner brankárov Samuli Nordman, ale už aj on dlhé roky pôsobí vo Fehérvári, kde je hlavným trénerom tiež Maďar Dávid Kiss. Samozrejme, maďarské hokejové prostredie je dosť malé, každý pozná každého a Mogyi (prezývka trénera Majorossa – pozn. red.) naozaj má okolo seba tých najlepších odborníkov z každej oblasti. Pred dvoma rokmi v Tampere sme mali amerického trénera a boli turnaje, keď v kádri bolo päť-šesť naturalizovaných hráčov. Teraz tam bol iba Henrik Nilsson a Simon Szathmáry, ktorý však má maďarských predkov. Mnoho krajín aj v 1. divízii sa stále spolieha na naturalizovaných hráčov, ale ja si myslím, že sme sa vybrali dobrou cestou, že namiesto nich sme dali šancu mladým hokejistom. Svojimi výkonmi sa za to maximálne odvďačili. Bolo skvelé vidieť, že sa nepokakali ani proti takým súperom ako je Česko.

Samozrejme, nie je nič príjemné, keď dostaneme desať gólov od Švajčiarov a ozývali sa u nás kritici, že vyhrali sme iba jeden zápas a zachránili sme sa len vďaka výsledkom ostatných tímov. Ale takéto reči mali najmä ľudia, ktorí veľmi nepoznajú hokejové špecifiká. V druhej skupine pritom Slovinci spravili to isté, sústredili sa na ten kľúčový zápas a tým jedným víťazstvom sa udržali medzi elitou.

Výsledky maďarskej reprezentácie na MS 2025 Maďarsko–Nemecko 1:6 Maďarsko–USA 0:6 Maďarsko–Kazachstan 4:2 Maďarsko–Česko 1:6 Maďarsko–Dánsko 2:8 Maďarsko–Švajčiarsko 0:10 Maďarsko–Nórsko 0:1

Na Slovensku je postupová kalkulačka tradičnou súčasťou každého šampionátu, takže tu by to nebolo treba nikomu vysvetľovať. Ale u vás sa tie postupové kalkulačky týkajú účasti vo štvrťfinále, kým nám ide o záchranu. Ale myslím si, že keď momentálne máme túto cestu k udržaniu sa, tak sa musíme sústrediť na túto cestu. Samozrejme, postupne si musíme klásť väčšie ciele, napríklad vyhrať aj dva zápasy. Hoci aj tentoraz sme boli blízko, s Nórmi sme prehrali iba 0:1 a aj tréner súpera uznal, že boli úseky, keď ich podržal brankár. Podľa mňa sa nemusíme hanbiť za to, že sme sa zachránili týmto spôsobom, hoci sme sa museli spoliehať aj na Švajčiarov. Maďarský tím zdolal Kazachstan 4:2 a naozaj sa prezentoval pekným, moderným hokejom, čo vyzdvihli aj experti v slovenskom televíznom prenose. Ako ste vnímali tento zápas? Vedeli sme, že to bude asi kľúčový zápas v boji o záchranu a mali sme naň pripravenú výbornú taktiku. Kazachovia boli z našej hry zaskočení.

Podotýkam, že už aj v minulosti sme zdolali Kazachstan v súťažnom zápase, ale to bolo v 1. divízii a hralo sa v Maďarsku, takže toto víťazstvo je oveľa väčším úspechom. Navyše bolo to maximálne zaslúžené, nevyhrali sme so šťastím, ale boli sme lepší, v defenzíve, v ofenzíve, vo všetkom. Bolo zjavné, že súper bol z toho frustrovaný, nečakal to. V Kazachstane má hokej oveľa väčšiu tradíciu, už len vzhľadom na sovietsku minulosť a tú prehru s nami prežívali ako národný smútok. Videl som nejaký prehľad kazašskej tlače po zápase a dosť tam nakladali svojej reprezentácii, vraj takýto zlý hokej ešte nikdy nepredviedla. VIDEO: Zostrih zápasu Maďarsko - Kazachstan

Ako hodnotíte výkon Maďarska proti ostatným, silnejším súperom? Ani v tých zápasoch sme nevyzerali zle, ale proti silnejším tímom ešte nedokážeme hrať šesťdesiat minút taký hokej, aký si predstavujeme. Proti Čechom sme mali napríklad dobrú druhú tretinu, čo uznal aj David Pastrňák. Ale podľa mňa je veľká vec, že proti Kazachstanu sme vedeli hrať svoj hokej počas celého zápasu. Teraz musí byť naším cieľom predĺžiť to možno na dva zápasy. Samozrejme, zatiaľ je očividné, že sedem zápasov na takejto úrovni je pre nás ešte veľa, aj preto sme tam mali zápasy, keď sme inkasovali desať, či osem gólov. Treba pracovať na tom, aby sme sa postupne približovali k ostatným tímom, napríklad aj k Slovensku. Lenže kým na Slovensku, keď zamrzne nejaká mláka, tak celá dedina je na ľade a hrá hokej, u nás tento šport nemá také postavenie. Ak má niekto vyššiu a silnejšiu postavu, tak sa skôr dá na vodné pólo ako na hokej. V tomto máme hendikep.

V maďarskom tíme nie sú hráči z NHL, iba niekoľko hokejistov pôsobí v silnejších európskych ligách a väčšinu nominácie tvoria hokejisti z maďarských klubov. Ktorí hráči spomedzi nich vyčnievajú? Máme štyroch hráčov, ktorí hrajú v Škandinávii. Jedným z nich je brankár Bence Bálizs, pôsobí v nórskom klube Sparta Sarpsborg, bol aj najlepší brankár súťaže. Ďalší brankár Ádám Vay chytá za Poprad, aj on podával dobré výkony a naši dvaja brankári sa výborne dopĺňali. Náš kapitán Csanád Erdély vlani ešte hral v Dánsku, teraz už hrá za Fehérvár. Dôležitý faktor je aj to, že Fehérvár už dlhý čas pôsobí v rakúskej súťaži ICEHL, v posledných piatich-šiestich rokoch sa pravidelne dostal do playoff a hral už aj finále. Kostru reprezentácie tvoria hráči, ktorí z týždňa na týždeň nastupujú v rakúskej lige proti skúseným hráčom, aj bývalým hokejistom z NHL. Mladý Bence Horváth hrá vo Fínsku za Jukurit, už má na konte dvadsať zápasov aj medzi mužmi a pritom je kapitán tamojšej juniorky. Obranca Zsombor Garát sa stal majstrom Veľkej Británie s Nottinghamom Panthers. Vilmos Galló dlho pôsobil vo Švédsku a aktuálne hrá vo Fínsku, kde patrí medzi opory KooKoo Kouvola. Veľa sa hovorilo aj o 16-ročnom Dománovi Szongothovi, ktorý bol najmladším hráčom turnaja a pôsobí v tom istom klube ako Galló. Stále si však myslím, že naša sila je v súdržnosti a v tímovosti a nie v individualitách. Určite je však výhoda, že čoraz viac mladých maďarských hráčov pôsobí v zahraničných ligách, kde získajú cenné skúsenosti a tamojšie know-how potom prinesú domov.

Na Slovensku je hokejový šampionát tradične najviac očakávanou športovou udalosťou roka. Aký bol fanúšikovský ohlas turnaja v Maďarsku? U nás má prioritu futbal, nie je tu žiadny hokejový ošiaľ. V posledných rokoch sa však aj mužská, aj ženská hokejová reprezentácia stala celkom populárnou a ľudia ich počas veľkých turnajov sledujú. Videli sme to aj tentoraz na interakciách na sociálnych sieťach. Mnohí sú však stále laici a nie celkom rozumejú, ako sme sa mohli zachrániť, keď boli zápasy, v ktorých sme inkasovali osem alebo desať gólov. Avšak celkové ohlasy sú pozitívne, verejnosť vnímala turnaj a fanúšikovia sa tešili zo záchrany.

Mužská reprezentácia je naším hlavným hokejovým produktom. Naša liga ešte nie je na takej úrovni, aby lákala davy fanúšikov, ale napríklad keď DVTK Miskolc a MAC Budapešť pôsobili v slovenskej extralige, to tiež bolo zaujímavé. Budúci rok Ferencváros tiež bude hrať v rakúskej lige ako Fehérvár. Myslím si, že pre fanúšikov to bude lákadlo. Dalo by sa polemizovať o tom, či je dobrá cesta, že naše kluby radšej pôjdu do iných súťaží, alebo by sme mali posilniť maďarskú ligu, no myslím si, že z ich účasti v silnejších ligách môžeme iba profitovať.

Na majstrovstvách sveta rezonuje iná polemika, či nie je 16 tímov veľa a či by sa turnaj nemal konať len každé dva roky. Aj na adresu Maďarov odzneli poznámky, že tie zápasy proti nim sú iba povinná jazda. Ako to vnímate? Aj ja som zaregistroval výroky českého trénera, že pre nich sú to len také zápasy do počtu. Ale oni sú úradujúci majstri sveta, pre nich sa naozaj ten turnaj začína vo štvrťfinále. Pripomína mi to, ako keď maďarskí vodní pólisti zdolajú nejaký menší tím v úvodnej fáze veľkého šampionátu 20:5. Z ich úst počuť tie isté argumenty: že sú to len tréningové zápasy a že je to zbytočné… Avšak pre krajiny, v ktorých daný šport ešte nie je na takej vyspelej úrovni, tieto zápasy sú veľmi cenné a poučné.