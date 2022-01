Ganeho prehra o titul UFC ako lekcia. Tréner Lopez: Už nikdy nebude na zemi

Nebola to ale sila jeho úderov, ktorá súboj rozhodla. Kamerunčan Ngannou sa z výhry radoval vďaka tomu, že Ganeho dokázal ako prvý bojovník v UFC hodiť a kontrolovať na zemi.

Na začiatku posledného kola to bol totiž Gane, kto dostal bývalého tímového kolegu na zem. Stačila však jedna chyba a Ngannou celú situáciu pretočil vo svoj prospech.

Zápasenie? Už sa na tom pracuje

S odstupom dní sa k prehre svojho zverenca vyjadril hlavný tréner parížského gymu Factory MMA Fernand Lopez. Ten hovorí o tom, že sa okamžite po porážke rozhodol pracovať na zlepšení zápasenia Ganeho.

„Už som sa do toho pustil. Práve teraz mám za sebou dva telefonáty do Dagestanu a Čečenska, odkiaľ by za nami mali prísť dve ťažké váhy.

Dostaneme sa do toho, zápasením poriadne nasiakneme. Budeme sa zápaseniu venovať toľko, že (Cyril Gane) nebude už nikdy na zemi,“ povedal pre francúzsky portál La Sueur.