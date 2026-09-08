Slovenský futsal vstupuje do novej éry. Extraliga má nového partnera aj názov

Slovenský futsal privítal viaceré novinky vrátane nového generálneho partnera a vysielateľa. Najvyššia slovenská súťaž ponesie od novej sezóny názov Tipos Futsal Extraliga.
Prezident Slovenského futsalového zväzu Norbert Sališ hovoril o novej ére tohto loptového palubovkového športu, ako aj o ambíciách reprezentácie v kvalifikácii na majstrovstvá sveta a očakávaniach od výkonov Lučenca v Lige majstrov.
Extraligový ročník 2026/2027 odštartuje už v piatok 11. septembra, opäť s ôsmimi klubmi. Oproti minulej sezóne nastala v ich menoslove jedna zmena, keď sa namiesto prešovského Tatrana predstaví v súťaži nováčik Cassovia Futsal Team Košice.
Ďalším košickým tímom je tradičný účastník Podpor Pohyb a dvoch zástupcov má aj Bratislava, a to v podobe mužstiev Pinerola 1994 Futsal Academy a 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec.
Favoritom bude opäť Futsal Klub Lučenec, ktorý vyhral sedem titulov za sebou. Ďalšími účastníkmi extraligy sú MIBA Banská Bystrica, MŠK Nové Zámky a Futsal Team Levice.
„Za uplynulý rok sa nám podarilo stabilizovať situáciu na zväze. Chceli by sme sa posunúť kvalitatívne po športovej aj mediálnej stránke. Nový partner prináša stabilitu, ktorá je veľmi dôležitá, aj pre kluby tento partner prináša stabilitu.
Vedia, že môžu spokojne pracovať po športovej stránke, pretože sme opäť aj tento rok zvýšili dotáciu pre extraligové kluby, takisto je tam dotácia pre mládež, takže tento partner výrazne pomôže, keďže minulý rok sme generálneho partnera nemali,“ uviedol Sališ na utorkovej tlačovej konferencii.
Cieľ je viac sa priblížiť k európskej špičke
Slovenský futsal predstavil aj nové logo zahŕňajúce partnera a oznámil spoluprácu s televíznou stanicou JOJ Šport, ktorá bude vysielať vybrané extraligové stretnutia, zápasy reprezentácie aj Lučenca v Lige majstrov.
„Takisto je dôležité byť videný, a najlepšie v televízii, takže pre nás je aj spolupráca s novým vysielateľom obrovský posun a začiatkom druhého roka môjho pôsobenia jeden z vrcholov, ktorý sa nám podaril. Dá sa to nazvať ako nová éra slovenského futsalu, lebo takéto niečo ešte nezažil, aby mal aj stabilného partnera a bol vysielaný pravidelne.
Môj osobný cieľ je, aby sme sa priblížili k európskej špičke alebo takej prvej vlne a spopularizovali futsal ešte viac,“ pokračoval prezident riadiaceho orgánu slovenského futsalu.
Novým ambasádorom slovenského futsalu sa stal bývalý slovenský reprezentant Gabriel Rick, ktorý sa chce zamerať najmä na prácu s mládežou.
„Urobím všetko pre to, aby sme futsal posunuli na vyššiu úroveň, čo sa aj momentálne deje. Verím, že fustal bude rásť. Nemyslím si, že ho môže hrať každý, potrebujete nejakú kvalitu.
Hlavne pri mládeži chceme, aby mladí chlapci hrali futsal a nie malý futbal alebo proste len tak. Chcem, aby futsal začal na školách a vychovávali sme mladých hráčov, aby to bol produkt do mužstiev a reprezentácií,“ vyjadril sa Rick.
Reprezentáciu čaká kvalifikácia na MS
Futsalová jeseň bude patriť aj reprezentácii, ktorú čaká druhá fáza kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2028.
Úvodný zápas v trojčlennej skupine, z ktorej jeden tím postúpi priamo do tretej fázy a druhý do baráže, odohrá 15. októbra v Lučenci proti Estónsku. Slováci sa neskôr stretnú dvakrát aj s Ukrajinou.
„Jednoznačne musíme z tejto skupiny postúpiť, dostali sme pomerne hrateľných Estóncov. Cieľ je postúpiť priamo bez baráže a potom v poslednom kole kvalifikácie si želať šťastnejší žreb.
Verím ale nášmu mužstvu, opäť tu je Tomáš Drahovský, ktorý teraz vyhral španielsky Superpohár a v Španielsku sa znovu obrodil tak, že potiahne reprezentáciu. Je tam vlna mladých hráčov s obrovským potenciálom, takže to vôbec nevidím ako beznádejnú misu,“ povedal Sališ ohľadom reprezentácie.
Pozornosť futsalových priaznivcov sa bude upierať aj na výkony Lučenca v Lige majstrov. Slovenský šampión bude hostiť 1. skupinu A-vetvy hlavného kola a od 26. októbra do 1. novembra privíta Barcelonu, kazašský Samey a švajčiarsku Minervu.
„Z tejto skupiny postupujú traja zo štyroch a myslím si, že nie je nehrateľná. Samozrejme, s Barcelonou a Sameyom sa Lučenec porovnávať asi nemôže, ale Minerva je určite hrateľná.
Lučenec sa posilnil, keďže prídu také atraktívne kluby, dal si záležať na príprave a investoval dosť prostriedkov, aby postúpil. Všetci veríme, že pôjde ďalej,“ dodal Sališ k účinkovaniu Lučenca v LM.