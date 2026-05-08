Futsalisti Lučenca drvia konkurenciu. Oslavujú už siedmy titul v sérii

Hráči Lučenca (Autor: TASR)
TASR|8. máj 2026 o 21:46
Vo finále zdolali Levice.

Finále play-off extraligy vo futsale

Futsal Klub Lučenec - Futsal Team Levice 9:4 (3:2)

Góly: 21., 25. a 38. Varšo, 17. a 33. Romero, 3. Greško, 6. A. Berky, 35. E. Bielik (vlastný), 38. Novenko - 15., 18. a 21. T. Bielik, 25. Ramirez

/konečný výsledok série: 3:0, Lučenec obhájil titul/

Futsal Klub Lučenec oslavuje svoj siedmy titul v slovenskej extralige za sebou. V treťom stretnutí finále play off vyhral v piatok doma nad Futsal Team Levice presvedčivo 9:4 a celú sériu ovládol 3:0 na zápasy.

Hetrikom k tomu prispel Michal Varšo, súperovi nestačili ani tri góly Tomáša Bielika. Lučenec je na slovenskom tróne nepretržite od roku 2020.

Hlas po zápase

Marián Berky, tréner Lučenca: „Bolo to náročné, ale celý rok sme predvádzali také výkony, že sme neprehrali ani jeden zápas. Takže sme si to zaslúžili. Celému tímu gratulujem a veľká pochvala patrí všetkým okolo nás, bez nich by sme to nedali. Celý zápas sme dnes dominovali, hoci Levice veľmi dobre kontrovali, ale v závere už nevládali.“

