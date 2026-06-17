Slovensko spozná súperov v kvalifikácii MS 2028. Zabojuje o premiérovú účasť

Na snímke slovenskí futsalisti.
Na snímke slovenskí futsalisti. (Autor: TASR)
TASR|17. jún 2026 o 21:34
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Pre žrebom skupinovej fázy hlavného kola je v druhom koši.

Slovenská futsalová reprezentácia figuruje pred piatkovým žrebom skupinovej fázy hlavného kola európskej kvalifikácie MS 2028 v druhom koši.

Na svetovom šampionáte doposiaľ nikdy neštartovala a v rámci „veľkých“ turnajov sa zúčastnila na ME v roku 2022, kde vypadla vo štvrťfinále.

Dvanásť víťazov predkola sa pripojí k 24 tímom, ktoré vstupujú priamo do hlavného kola kvalifikácie MS.

V ňom bude 36 tímov rozdelených žrebom do 12 trojčlenných skupín. Zápasy sa budú hrať systémom doma a vonku.

Rozdelenie košov pred žrebom kvalifikácie MS 2028:

1. kôš: Portugalsko, Španielsko, Kazachstan, Ukrajina, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Arménsko, Slovinsko, Česko, Poľsko, Holandsko

2. kôš: Maďarsko, Bielorusko, Gruzínsko, Belgicko, Slovensko, Fínsko, Srbsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Nemecko, Azerbajdžan

3. kôš: Lotyšsko, Švédsko, Severné Macedónsko, Kosovo, Andorra, Čierna Hora, Nórsko, Litva, Dánsko, Albánsko, Estónsko, Severné Írsko

Víťazi skupín a štyri najlepšie tímy z druhých miest postúpia do elitného kola. Zvyšných osem tímov z druhých miest sa kvalifikuje do play off hlavného kola.

„Po skončení kvalifikácie v apríli 2028 bude známych sedem európskych účastníkov záverečného turnaja.

Ak však bude za hostiteľa vybraná krajina z UEFA a získa automatickú účasť, kvalifikácia rozhodne len o šiestich miestach na záverečnom turnaji,“ informuje portál futsalslovakia.sk.

Žreb sa začne v piatok o 12.00 h.

Futsal

    Na snímke slovenskí futsalisti.
    Na snímke slovenskí futsalisti.
    Slovensko spozná súperov v kvalifikácii MS 2028. Zabojuje o premiérovú účasť
    dnes 21:34
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