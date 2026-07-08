Lučenec bude opäť hostiť futsalovú špičku. Príde aj španielsky majster Barcelona

Futsalisti Lučenca privítajú v rámci 1. skupiny A-vetvy hlavného kola Ligy majstrov aj Barcelonu, aktuálneho španielskeho majstra a štvornásobného víťaza najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.
Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Futsal Klub Lučenec sa od 26. októbra do 1. novembra stretne v rámci skupinovej fázy na domácej palubovke aj so švajčiarskym šampiónom Futsal Minerva a kazašským vicemajstrom Futsal Club Semey.
Zverenci Mariana Berkyho získali v uplynulej sezóne siedmy slovenský titul za sebou, v uplynulom ročníku LM obsadili v 6. skupine hlavného kola 4. priečku so ziskom troch bodov. Stretli sa aj s Minervou, ktorej na domácej palubovke podľahli 3:4.
Do žrebu bolo celkovo zapojených 56 klubov z 52 národných asociácií, pričom do augustového predkola vstupuje 32 tímov s najnižším koeficientom, zatiaľ čo zvyšných 24 klubov začína až v hlavnom kole.
V rámci A-vetvy hlavného kola postúpia medzi 16 mužstiev do vyraďovacej fázy tri tímy z každej zo štyroch skupín.
Zvyšné štyri miestenky získajú víťazi skupín v B-vetve. Štvorica najlepších z vyraďovacej fázy sa stretne na záverečnom turnaji v máji. O obhajobu titulu európskeho šampióna zabojuje Sporting Lisabon.