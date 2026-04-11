ONLINE: MFK Zvolen - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 24. kolo)

Futbalisti MFK Zvolen a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 24. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MFK Zvolen - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga, MONACObet liga, 24. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
11.04.2026 o 16:00
24. kolo
MFK Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Rozhodca: Bláha – Pozor, Hancko.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 24. kola MONACObet ligy medzi MFK Zvolen a MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Zvolenu patrí 5. miesto tabuľky so ziskom 36 bodov a je tak v hre o druhú pozíciu, ktorá by znamenala baráž o postup do najvyššej súťaže. Na druhé Zlaté Moravce momentálne stráca len jeden jediný bod. Zvolenčania v jarnej časti ešte neprehrali keď v 6 zápasoch uhrali 2 víťazstva a 4 remízy. Naposledy sa zverenci Dušana Tótha predstavili v Zlatých Moravciach kde sa zrodila bezgólová remíza.
Liptovský Mikuláš má identický počet bodov ako druhé Zlaté Moravce, no kvôli horšiemu skóre je momentálne na treťom mieste a taktiež je tak v priamom boji o baráž. Aj ich posledný zápas s Malženicami skončil bezgólovou remízou.
Tieto tímy sa naposledy stretli v septembri minulého roka. Vtedy sa v Liptovskom Mikuláši z víťazstva 1:0 tešili po góle Köröša Zvolenčania.
Zvolenu patrí 5. miesto tabuľky so ziskom 36 bodov a je tak v hre o druhú pozíciu, ktorá by znamenala baráž o postup do najvyššej súťaže. Na druhé Zlaté Moravce momentálne stráca len jeden jediný bod. Zvolenčania v jarnej časti ešte neprehrali keď v 6 zápasoch uhrali 2 víťazstva a 4 remízy. Naposledy sa zverenci Dušana Tótha predstavili v Zlatých Moravciach kde sa zrodila bezgólová remíza.
Liptovský Mikuláš má identický počet bodov ako druhé Zlaté Moravce, no kvôli horšiemu skóre je momentálne na treťom mieste a taktiež je tak v priamom boji o baráž. Aj ich posledný zápas s Malženicami skončil bezgólovou remízou.
Tieto tímy sa naposledy stretli v septembri minulého roka. Vtedy sa v Liptovskom Mikuláši z víťazstva 1:0 tešili po góle Köröša Zvolenčania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
23
16
4
3
49:22
52
V
R
P
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
23
10
7
6
43:40
37
R
P
V
P
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
23
10
7
6
46:37
37
P
R
R
V
P
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
23
9
9
5
33:27
36
R
R
V
V
R
5
FC PetržalkaFC Petržalka
23
10
6
7
36:23
36
V
V
V
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
24
9
8
7
40:29
35
P
P
V
R
R
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
23
10
5
8
33:30
35
V
R
V
V
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
23
9
5
9
26:27
32
P
V
P
P
V
9
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
24
8
5
11
31:39
29
V
P
V
V
P
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
8
4
11
31:41
28
P
P
P
R
R
11
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
23
7
5
11
30:38
26
R
V
P
P
P
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
23
7
5
11
33:37
26
V
P
P
R
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
6
8
9
27:39
26
R
V
R
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
23
6
7
10
32:41
25
R
P
R
V
V
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
23
5
9
9
27:38
24
R
P
V
R
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
23
5
6
12
26:35
21
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body