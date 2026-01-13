Zuzana Tomčíková: Na rekordný debakel 82:0 spomínam nerada (MVP Talkshow)

Zuzana Tomčíková v relácii MVP Talkshow.
Zuzana Tomčíková v relácii MVP Talkshow. (Autor: Honzo Blaško)
Stanislav Benčat|13. jan 2026 o 10:15
Hostkou MVP Talkshow Stanislava Benčata bola bývalá hokejová brankárka Zuzana Tomčíková.

Moderátor MVP Talkshow Stanislav Benčat privítal v najnovšej epizóde bývalú slovenskú hokejovú reprezentantku a brankársku legendu Zuzanu Tomčíkovú.

V otvorenom rozhovore sa vracia k svojim hokejovým začiatkom, historickým momentom kariéry aj k legendárnej výhre Slovenska nad Bulharskom 82:0, ktorá sa zapísala do dejín ženského hokeja.

VIDEO: Zuzana Tomčíková v relácii MVP Talkshow

Moderátor Stanislav Benčat pozval Zuzanu Tomčíkovú do MVP Talkshow, kde spolu debatovali aj o týchto témach:

Tešiť sa môžete na tieto témy

  • Ako sa dostala k hokeju a prečo začínala medzi chalanmi
  • Prečo si vybrala pozíciu brankárky
  • Najsilnejšie momenty kariéry a emócie z reprezentácie
  • Čo jej dal hokej po športovej aj ľudskej stránke
  • Olympijská účasť očami hráčky
  • Aké ocenenie získa počas najbližších MS

Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novej MVP Talkshow.

Premiérový diel so Zuzanou Tomčíkovou ste mohli sledovať v premiére 19. decembra 2025 exkluzívne na stanici Sport 1.

MVP Talkshow

Nevšedné príbehy, úprimné emócie zo športového sveta s exkluzívnymi hosťami. To je MVP Talkshow s moderátorom Stanislavom Benčatom.

