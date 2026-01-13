Zuzana Tomčíková: Na rekordný debakel 82:0 spomínam nerada (MVP Talkshow)

Moderátor MVP Talkshow Stanislav Benčat privítal v najnovšej epizóde bývalú slovenskú hokejovú reprezentantku a brankársku legendu Zuzanu Tomčíkovú.
V otvorenom rozhovore sa vracia k svojim hokejovým začiatkom, historickým momentom kariéry aj k legendárnej výhre Slovenska nad Bulharskom 82:0, ktorá sa zapísala do dejín ženského hokeja.
VIDEO: Zuzana Tomčíková v relácii MVP Talkshow
Moderátor Stanislav Benčat pozval Zuzanu Tomčíkovú do MVP Talkshow, kde spolu debatovali aj o týchto témach:
Tešiť sa môžete na tieto témy
- Ako sa dostala k hokeju a prečo začínala medzi chalanmi
- Prečo si vybrala pozíciu brankárky
- Najsilnejšie momenty kariéry a emócie z reprezentácie
- Čo jej dal hokej po športovej aj ľudskej stránke
- Olympijská účasť očami hráčky
- Aké ocenenie získa počas najbližších MS
