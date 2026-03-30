Španielom vypadol stredopoliar z Arsenalu. Kemp opustil pre zdravotné problémy

Martín Zubimendi
Martín Zubimendi (Autor: SITA/AP)
TASR|30. mar 2026 o 13:00
ShareTweet0

Trápi ho zranenie kolena.

Španiel Martin Zubimendi sa stal desiatym futbalistom FC Arsenal, ktorý odišiel z reprezentačného kempu pre zranenie.

Stredopoliar „Gunners“ odohral záverečných 15 minút v drese španielskej reprezentácie v medzištátnom zápase proti Srbsku (3:0). V utorkovom dueli proti Egyptu však bude chýbať výberu Luisa de la Fuenteho pre diskomfort v pravom kolene.

Dvadsaťsedemročný Zubimendi sa pridal k dlhému zoznamu mien hráčov lídra Premier League, ktorí sa vrátili do klubu pred koncom asociačného termínu.

Okrem Španiela ide o Piera Hincapieho, Declana Ricea, Bukaya Saku či Noniho Maduekeho, ktorý odišiel zo stretnutia Anglicka proti Ekvádoru s ortézou na kolene.

Zranenia vyradili z reprezentačných kádrov aj Williama Salibu, Gabriela Magalhaesa, Eberechiho Ezeho, Jurrienta Timbera a Leandra Trossarda, pripomenula agentúra AP.

Reprezentácie

Martín Zubimendi
Martín Zubimendi
Španielom vypadol stredopoliar z Arsenalu. Kemp opustil pre zdravotné problémy
dnes 13:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Španielom vypadol stredopoliar z Arsenalu. Kemp opustil pre zdravotné problémy