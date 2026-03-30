Španielom vypadol stredopoliar z Arsenalu. Kemp opustil pre zdravotné problémy

Španiel Martin Zubimendi sa stal desiatym futbalistom FC Arsenal, ktorý odišiel z reprezentačného kempu pre zranenie.
Stredopoliar „Gunners“ odohral záverečných 15 minút v drese španielskej reprezentácie v medzištátnom zápase proti Srbsku (3:0). V utorkovom dueli proti Egyptu však bude chýbať výberu Luisa de la Fuenteho pre diskomfort v pravom kolene.
Dvadsaťsedemročný Zubimendi sa pridal k dlhému zoznamu mien hráčov lídra Premier League, ktorí sa vrátili do klubu pred koncom asociačného termínu.
Okrem Španiela ide o Piera Hincapieho, Declana Ricea, Bukaya Saku či Noniho Maduekeho, ktorý odišiel zo stretnutia Anglicka proti Ekvádoru s ortézou na kolene.
Zranenia vyradili z reprezentačných kádrov aj Williama Salibu, Gabriela Magalhaesa, Eberechiho Ezeho, Jurrienta Timbera a Leandra Trossarda, pripomenula agentúra AP.