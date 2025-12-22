Veľké plány padli. Serie A zrušila zápas Milána s Comom v Austrálii

Na vine sú údajne neprijateľné požiadavky Ázijskej futbalovej konfederácie.

Februárový zápas Serie A medzi futbalistami AC Miláno a Coma sa napokon neodohrá v Austrálii. V pondelok to potvrdilo vedenie najvyššej talianskej súťaže.

„Rossoneri“ hľadali nové dejisko, pretože v čase stretnutia je na San Sire na programe otvárací ceremoniál ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Podľa prezidenta Serie A Ezia Simonelliho môže za zrušenie plánov „stupňovanie ďalších a neprijateľných žiadostí“ zo strany Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC).

Európska futbalová únia (UEFA) už pritom dala duelu „zelenú“, rovnako ako aj decembrovému stretnutiu španielskej La Ligy medzi Villarrealom a Barcelonou v Miami.

Tieto plány najskôr odložili, neskôr úplne zrušili a zápas sa v nedeľu odohral štandardne na štadióne Estadio de la Ceramica vo Villarreale. Informácie priniesla agentúra AP.

