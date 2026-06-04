ONLINE: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights dnes, finále play-off NHL LIVE (2. zápas)

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights: ONLINE prenos z finále play-off NHL.
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights: ONLINE prenos z finále play-off NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|4. jún 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z druhého zápasu finále play-off NHL: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights.

Hokejisti tímov Carolina Hurricanes a Vegas Golden Knights hrajú dnes v noci druhý zápas finále play-off zámorskej NHL.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights dnes (hokej, play-off NHL, finále, 2. zápas, výsledok, piatok, NAŽIVO)

NHL Finále 2025/2026
05.06.2026 o 02:00
Carolina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vegas
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose z druhého finálového zápasu o Stanleyho pohár medzi Carolinou Hurricanes a Vegas Golden Knights.

Carolina stratila počas cesty do finále len jeden duel, no prvé stretnutie jej na domácom ľade nevyšlo a proti Vegas prehralo 4:5. Predtým ako sa séria presunie do „mesta hriechu“, budú ju chcieť „hurikáni“ vyrovnať ešte pred domácimi fanúšikmi, inak sa im môže cesta za Stanleyho pohára výrazne skomplikovať.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.

Pavúk play-off NHL

NHL

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights: ONLINE prenos z finále play-off NHL.online
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights: ONLINE prenos z finále play-off NHL.online
ONLINE: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights dnes, finále play-off NHL LIVE (2. zápas)
dnes 20:00
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