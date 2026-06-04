ONLINE: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights dnes, finále play-off NHL LIVE (2. zápas)

Hokejisti tímov Carolina Hurricanes a Vegas Golden Knights hrajú dnes v noci druhý zápas finále play-off zámorskej NHL.
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ONLINE PRENOS: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights dnes (hokej, play-off NHL, finále, 2. zápas, výsledok, piatok, NAŽIVO)
NHL Finále 2025/2026
05.06.2026 o 02:00
Carolina
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minúta
Plánovaný
Vegas
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose z druhého finálového zápasu o Stanleyho pohár medzi Carolinou Hurricanes a Vegas Golden Knights.
Carolina stratila počas cesty do finále len jeden duel, no prvé stretnutie jej na domácom ľade nevyšlo a proti Vegas prehralo 4:5. Predtým ako sa séria presunie do „mesta hriechu“, budú ju chcieť „hurikáni“ vyrovnať ešte pred domácimi fanúšikmi, inak sa im môže cesta za Stanleyho pohára výrazne skomplikovať.
Carolina stratila počas cesty do finále len jeden duel, no prvé stretnutie jej na domácom ľade nevyšlo a proti Vegas prehralo 4:5. Predtým ako sa séria presunie do „mesta hriechu“, budú ju chcieť „hurikáni“ vyrovnať ešte pred domácimi fanúšikmi, inak sa im môže cesta za Stanleyho pohára výrazne skomplikovať.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.