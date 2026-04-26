Turbulentná sezóna sa môže skončiť ziskom FA Cupu. Chelsea po odvolaní trénera zvládla semifinále

Futbalisti Chelsea oslavujú gól do siete Leedsu.
Futbalisti Chelsea oslavujú gól do siete Leedsu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|26. apr 2026 o 18:02
Londýnsky klub v priebehu týždňa odvolal trénera Liama Roseniora.

FA Cup - semifinále

Chelsea - Leeds 1:0 (1:0)

Gól: 23. Enzo Fernandez

Futbalisti FC Chelsea sa po štyroch rokoch opäť predstavia vo finále FA Cupu.

Osemnásobný držiteľ trofeje vyhral v nedeľnom semifinále na štadióne vo Wembley nad Leedsom United 1:0. Jediný gól zaznamenal Enzo Fernandez v 23. minúte.

VIDEO: Gól Enza Fernandeza

Chelsea hrala vo finále Anglického pohára naposledy v roku 2022, keď prehrala s Liverpoolom po jedenástkovom rozstrele.

„The Blues“ majú za sebou tri neúspešné finále v sérii, zo zisku svojej ôsmej trofeje v histórii sa tešili v roku 2018.

Do finále ju priviedol dočasný kouč Calum McFarlane, ktorý v týždni nahradil odvolaného Liama Roseniora.

Leeds bol vo finále FA Cupu naposledy v ročníku 1972/1973, trofej zdvihli jeho hráči nad hlavy jediný raz v histórii rok predtým.

Chelsea sa vo finále v sobotu 16. mája stretne s Manchestrom City, ktorý v sobotu uspel v prvom semifinále v súboji s druholigovým Southamptonom 2:1. Obhajcom titulu z minulého roka bol Crystal Palace.

    Futbalisti Chelsea oslavujú gól do siete Leedsu.
    Futbalisti Chelsea oslavujú gól do siete Leedsu.
    Turbulentná sezóna sa môže skončiť ziskom FA Cupu. Chelsea po odvolaní trénera zvládla semifinále
