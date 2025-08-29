ONLINE: Európska liga, žreb dnes, LIVE (ligová fáza)

MONAKO. Tímy v Európskej lige sa dnes dozvedia, kto budú ich súperi v ligovej fáze.
Žreb sa uskutoční v Grimaldiho fóre v Monaku a začína sa o 13:00. Bude spojený spolu so žrebom Konferenčnej ligy.
Rozdelenie košov Európska liga
1. kôš: AS Rím (ITA), FC Porto (POR), Rangers (SCO), Feyenoord Rotterdam (NED), Lille OSC (FRA), Dinamo Záhreb (CRO), Real Betis (ESP), FC Salzburg (AUT), Aston Villa (ENG)
2. kôš: Fenerbahçe (TUR), SC Braga (POR), Crvena Zvezda Belehrad (SRB), Olympique Lyon (FRA), PAOK Solún (GRE), Viktoria Plzeň (CZE), Ferencváros Budapešť (HUN), Celtic Glasgow (SCO), Maccabi Tel Aviv (ISR)
3. kôš: Young Boys Bern (SUI), FC Bazilej (SUI), FC Midtjylland (DEN), SC Freiburg (GER), Ludogorec Razgrad (BUL), Nottingham Forest (ENG), Sturm Graz (AUT), FCSB Bukurešť (ROU), OGC Nice (FRA)
4. kôš: Bologna (ITA), Celta Vigo (ESP), VfB Stuttgart (GER), Panathinaikos Atény (GRE), Malmö FF (SWE), Go Ahead Eagles (NED), FC Utrecht (NED), Genk (BEL), SK Brann (NOR)