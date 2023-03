Škriniarov Inter vyzve Benficu, Neapol s Lobotkom narazí na AC Miláno

Javier Zanetti, viceprezident Interu Miláno: "Vo štvrťfinále už nenájdete ľahkého súpera. My si v prvom rade po dlhšom čase užívame našu prítomnosť v tejto fáze súťaže. Čakajú nás dva ťažké zápasy, Benfica ukázala obrovský progres a nie náhodou to dotiahla až sem. Chceme čo najlepšie reprezentovať taliansky futbal."

Hasan Salihamidžič, športový riaditeľ Bayernu Mníchov: "Máme radi výzvy a Manchester City ňou určite je. Podľa môjho názoru sme dostali najsilnejšieho možného súpera. Bude to malé finále. Po Paríži si zmeriame sily s ďalším tímom plným kvalitných hráčov. Tešíme sa, že sa znova stretneme s Pepom."

Franco Baresi, AC Miláno: "Rešpektujeme Neapol, poznáme jeho silu. Vieme, že na jeho zdolanie budeme potrebovať stopercentné výkony v oboch zápasoch. My sme hrdí na to, že sme sa dostali až do štvrťfinále. Čaká nás konfrontácia dvoch talianskych tímov, bude to emotívne."