Tragédia v príprave na MS. V Mexiku zomrel fanúšik po páde z tribúny

Štadión Azteca v Mexico City
Štadión Azteca v Mexico City (Autor: TASR/AP)
SITA|30. mar 2026 o 13:26
K tragédii došlo pri znovuotvorení štadióna Azteca.

Prípravný futbalový zápas medzi výbermi Mexika a Portugalska sa skončil 0:0, no viac ako o výsledku sa rozprávalo o smutnom otvorení štadióna pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta.

V hlavnom meste Mexico City to bol stánok Banorte - predtým známy ako Azteca. Jeden z fanúšikov však spadol z VIP tribúny na parkovisko a prišiel o život.

"V súčasnosti prebieha analýza záberov z bezpečnostných kamier na štadióne a pri jeho vchodoch, ako aj zhromažďovanie výpovedí od osôb prítomných na mieste činu s cieľom presne zrekonštruovať sled udalostí a určiť prípadnú zodpovednosť," priblížili úrady.

Prezradili, že sa bude vykonávať pitva s cieľom určiť príčinu smrti, ako aj fyzický stav osoby v čase pádu.

K tragédii došlo práve v deň, keď sa historický štadión v Mexico City znovuotvoril po niekoľkoročnej rekonštrukcii pred majstrovstvami sveta, ktoré sa majú v krajine konať toto leto.

Azteca bude hostiť otvárací zápas svetového šampionátu medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou, čím sa stane prvým stánkom v histórii, ktorý hostil tri otváracie zápasy turnaja - predtým v rokoch 1970 a 1986.

Reprezentácie

Futbalisti DR Kongo
Futbalisti DR Kongo
Interkontinentálna baráž vrcholí. Africká krajina čaká na MS už 52 rokov
dnes 15:17
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Tragédia v príprave na MS. V Mexiku zomrel fanúšik po páde z tribúny