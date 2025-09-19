ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - MŠK Žilina B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 9. kolo)

ZLATÉ MORAVCE. Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a MŠK Žilina B dnes hrajú zápas 9. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce - MŠK Žilina B (II. liga, MONACObet liga, 9. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
19.09.2025 o 18:00
9. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina B
Prenos
V 9. kole MONACObet ligy hostí Vion Zlaté Moravce Žilinu B. Stretnutie sa začína o 18:00.
Vion odohral doposiaľ sedem stretnutí, v ktorých získal 12 bodov a patrí mu 5. miesto v tabuľke. Voči štvrtému Zvolenu, ktorý má o bod viac, má jeden zápas k dobru. Práve Zvolenčanov Vion v minulom kole zdolal, na ich ihrisku zvíťazil 3:1.
Žilina B sa nachádza na 10. priečke, v ôsmich dueloch získala 10 bodov. Žilinčania uplynulé dva zápasy prehrali, Interu Bratislava podľahli na jeho ihrisku 0:1 a doma nestačili na Banskú Bystricu 0:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
6
2
0
18:6
20
V
R
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
5
2
1
19:13
17
V
V
R
V
R
3
FC PetržalkaFC Petržalka
8
4
3
1
11:7
15
V
V
R
R
P
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
8
3
4
1
15:11
13
P
R
R
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
3
3
1
15:9
12
V
P
V
R
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
8
3
3
2
9:7
12
R
P
V
P
R
7
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
3
2
3
12:12
11
V
P
R
V
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
8:9
11
P
V
R
V
V
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
3
1
4
13:18
10
P
P
V
R
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
7
2
1
4
8:12
7
P
P
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
7
1
2
4
9:15
5
V
P
P
R
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
8
1
2
5
10:17
5
P
V
P
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
1
1
6
9:18
4
R
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body