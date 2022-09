Zlaté Moravce vyhrali prvý zápas v sezóne, odniesol si to Trenčín

Libor Fašiang, asistent trénera Z. Moraviec: "Dnes sa nám hodnotí tento zápas ľahšie. Teší nás, že už druhý zápas sme nedostali gól. V poslednej minúte prvého polčasu sme skórovali a to nakoniec rozhodlo. Víťazstvo sme už potrebovali ako soľ. Hrali sme dobré zápasy už s Ružomberkom či v Žiline, ale víťazstva sme sa nedočkali. Dnes po zmene strán sme už hľadeli na celkový stav. V každom zápase sme inkasovali góly, preto sme museli niečo urobiť smerom do defenzívy. Teší nás, že sme uhrali vzadu dvakrát nulu."

Marián Zimen, tréner Trenčína: "My sme chceli dať úplne inú odpoveď na zápas, ktorý sme odohrali v stredu doma. Vedeli sme, že súper má kvalitu v štandardných situáciách. Dostali sme gól do šatne, čo by sa nemalo stávať. O všetkom rozhodlo rýchle autové vhadzovanie, kde sme nezvládli pokrytie centrujúceho hráča ani strelca. Po zmene strán sme vystriedali, no vyrovnať sa nám nepodarilo. Gratulujem súperovi k víťazstvu."