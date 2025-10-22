Zlaté Moravce oznámili zaujímavú spoluprácu. Manažéra teší, že je o klub záujem

Richard Nagy sa raduje z gólu v zápase Zlaté Moravce - Spartak Trnava.
Richard Nagy sa raduje z gólu v zápase Zlaté Moravce - Spartak Trnava. (Autor: TASR)
TASR|22. okt 2025 o 19:20
Spolupráca klubov je zameraná na dlhodobý rozvoj.

ZLATÉ MORAVCE. Slovenský futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce podpísal zmluvu o spolupráci s klubom poľskej najvyššej súťaže KS Cracovia Krakow.

Kluby podpísali zmluvu na dobu neurčitú.

Ako ďalej informoval ViOn, spolupráca bude zameraná na dlhodobý rozvoj v športovej, odbornej aj organizačnej rovine. Zahŕňať bude aj výmenu skúseností, prepojenie akadémií, vzdelávanie trénerov či rozvoj v oblasti skautingu.

„V Cracovii sme stretli skvelých ľudí. Je vidieť, že to s nami myslia úprimne. Túto spoluprácu si veľmi vážime, je pre nás aj novou výzvou.

Už sa tešíme na rozbehnutie spolupráce. Sme veľmi radi, že náš klub vnímajú pozitívne a veľmi seriózne. Máme informácie, že si nás riadne preklepli. Rovnako vieme, že pôvodne mali záujem nadviazať spoluprácu s iným slovenským klubom, ale rozhodli sa pre nás.

Tešíme sa, že sme vnímaní ako dôveryhodný partner a na futbalovom trhu je o nás záujem,“ vyjadril sa Marek Ondrejka generálny manažér klubu.

V najstaršom poľskom klube, ktorý má amerického vlastníka, pôsobili Filip Balaj či Tomáš Vestenický. Aktuálne je v službách Cracovie brankár Henrich Ravas.

„Dohoda o partnerstve je výsledkom dlhodobej neformálnej spolupráce medzi našimi klubmi, ktorá v minulosti priniesla napríklad prestup Filipa Balaja.

Alebo tiež organizáciu prípravného zápasu medzi FC ViOn Zlaté Moravce a Górnikom Leczna, ktorý sa uskutočnil v tréningovom centre Cracovie v Racznej,“ uviedol šéf technického a športového úseku Filip Trubalski.

