ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - ŠK Slovan Bratislava B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 23. kolo)

Vážení priaznivci slovenského futbalu, vítam vás pri priamom prenose zo zápasu medzi FC ViOn Zlaté Moravce a ŠK Slovan Bratislava U21. Pôjde o zápas už 23. kola MONACObet ligy.



FC ViOn Zlaté Moravce má o čo hrať. So ziskom 46 bodov mu patrí priebežné druhé miesto v tabuľke, pričom na vedúci Prešov stráca osem bodov. Dôležité z pohľadu domáceho celku je, že neprehral už deväť ligových zápasov v rade. Naposledy sa to ViOnu podarilo počas jarnej časti sezóny v roku 2010 – a vtedy sa po roku vrátil medzi slovenskú futbalovú elitu.



ŠK Slovan Bratislava U21 má oproti svojmu súperovi presne o 20 bodov menej. Celkovo ich tak má na svojom konte 26 za 8 výhier, 2 remízy a 11 prehier. Slovanistom to stačí na priebežné ôsme miesto v tabuľke. Ak by však v Zlatých Moravciach zvíťazili a v ich prospech by hrali aj výsledky ostatných zápasov 23. kola, bodovo by sa mohli dotiahnuť na šiestu Petržalku.



Posledný vzájomný ligový zápas sa odohral v rámci 10. kola v Bratislave. Po góle Nonikashviliho si tri body domov odniesli Zlaté Moravce.