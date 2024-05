Nezažili to celú sezónu. Zlaté Moravce opäť vyhrali a ťahajú víťaznú sériu

Dušan Uhrin, tréner FC Vion ZL.Moravce: "Som rad, že sa nám podarila uhrať nula vzadu a že sa nám podarilo vyhrať doma po viac ako 365 dňoch. Splnili sme to, čo sme si pred zápasom povedali, hráči odohrali stretnutie takticky výborne, nechceli sme nič otvoriť, nechceli sme urobiť zbytočnú chybu a verili sme, že jeden gól dáme. Veľmi dobrý výkon podal brankár Richter, bola to už jeho tretia nula, som veľmi rad, že sa takto uchytil. Je nám ľúto, že zostupujeme, ale keby nám boli uznané góly s Michalovcami doma a v Banskej Bystrici, situácia sa mohla vyvinúť inak."

Pavol Majerník, tréner MFK Skalica: "Odohrali sme dva rozdielne polčasy, neviem prečo sa to tak deje, ale vždy dostaneme z prvej akcie súpera gól a neviem prečo psychicky padáme. Smerom dopredu sme boli statickí, pomalí, preto sme sa nedostavali do našich veci a ani do šancí, kde by sme ohrozili bránu súpera. Myslím si, že druhý polčas bol z našej strany oveľa lepší, vytvorili sme si dve-tri čisté gólové príležitosti, bohužiaľ, keď nestrelíme gól, ťažko môžeme pomýšľať na lepši výsledok."