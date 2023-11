Využíva trápenie Trenčína a rastie. Podbrezová je po ďalšej výhre opäť v popredí

Vladimír Cifranič, tréner FC Vion: "Prvý polčas sme hrali dobre, mali sme nejaké príležitosti, ale my nedáme gól ani do prázdnej brány. Mijičova nepremenená šanca bola len čerešničkou na torte. Johnson podal v prvom polčase dobrý výkon, za stavu 0:2 sme išli do rizika, prišlo trojité striedanie. Hodúr je mladý chlapec, ktorý ma talent, verím, že sa sa v budúcnosti presadí. Pre mňa to bol dnes posledný zápas, pretože v týždni nám bolo povedané, že keď nevyhráme, dnes je to konečná.”

Roman Skuhravý, tréner ŽP Podbrezová: "Vedeli sme, že nás tu čaká stretnutie s abnormálnou pracovitosťou súpera. Prvý polčas boli domáci dobrí, mňa však mrzia dve situácie, v ktorých bol Kabongo, strašne by som mu doprial gól alebo aspoň asistenciu. Druhý polčas sme mali veľmi dobrú polhodinu, potom sme na chvíľu vypadli z konceptu, keď sme súperovi povolili dve príležitosti. Myslím si, že dnes rozhodla kvalita v útočnej fáze. V prvom polčase sme mali rešpekt z Johnsona, bol veľmi dobrý jeden na jedného. Ak je to tak, ako povedal domáci kouč, tak je mi ho ľúto, lebo Cifro je výborný tréner. V piatok sa tu opäť stretneme v pohári.”