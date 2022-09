Zlaté Moravce nepremenili penaltu, Michalovce sa dočkali po troch zápasoch

Ján Kocian, tréner Zlatých Moraviec: "Tento zápas sa mi hodnotí veľmi ťažko. Na Michalovce sme si verili. Pripravovali sme sa zodpovedne, hlavne však prvý polčas sme nehrali dobre. Samozrejme, dostali sme gól ako inak po štandardnej situácii. Druhý polčas sme zmenili rozostavenie, no dať gól je pre nás momentálne dosť náročné. Dnešný tlak bol platonický. Vypracovali sme si málo šancí, ale nakoniec nedáme gól ani z 11-tky. Uvítame reprezentačnú prestávku. Musíme sa dať dohromady hlavne zdravotne. To však nie je žiadna výhovorka."

Richard Höger, tréner Michaloviec: "Sme radi, že sme tento zápas zvládli herne, ale aj výsledkovo. Po ťažkom covidovom týždni sme mali obavy, ako to chlapci zvládnu hlavne fyzicky. Prvý polčas sme boli herne lepší. Išli sme do vedenia. Mohli sme pridať aj druhý gól. Do druhého polčasu domáci zmenili rozostavenie. Nakoniec sme mali aj šťastie, že súper nepremenil 11tku. Boli by sme spokojní aj s bodom. Nakoniec však berieme všetky tri, s čím sme veľmi spokojní."