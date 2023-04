Liptovský Mikuláš bodoval naplno, Zlaté Moravce nedokázali streliť ani gól

Fortuna liga - skupina o udržanie, 4. kolo

Pre Liptákov to bolo iba druhé víťazstvo v sezóne a prvé od 8. októbra, keď triumfovali na ihrisku Michaloviec (2:1). Zároveň to bolo prvé víťazstvo pre trénera Ondreja Desiatnika na lavičke Liptovského Mikuláša.

Prvý polčas priniesol viacero streleckých pokusov na oboch stranách a bezgólové skóre sa zmenilo v 37. minúte. Hosťom vyšiel protiútok, v ktorom Steinhübel vyťažil zo spolupráce s Voškom a otvoril skóre - 0:1.

Domáci hrali od 70. minúte v početnej výhode, keď Diviš faulom zastavil unikajúceho Pinteho. V 72. minúte dostali domáci loptu do bránky hostí, no VAR ukázal, že akcii predchádzal ofsajd. Gólom sa neskončila ani následná strela Čerepkaia, ktorý trafil do hornej žŕdky.

Tabuľka Fortuna ligy