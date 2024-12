Legendárny Ibrahimovič mal výnimočnú kariéru, no priznal, že jednu vec ľutuje

Štyridsaťtriročný bývalý zakončovateľ to prezradil v rozhovore pre magazín Sports Illustrated .

Získal desiatky kolektívnych trofejí i individuálnych ocenení, no priznal, že ho mrzí, že nikdy neodohral ani jeden duel v nemeckej Bundeslige.

„Hrať za klub ako Bayern Mníchov by určite nebolo zlé, už len kvôli histórii klubu a hráčom. FC Bayern je pre mňa jeden z piatich najväčších klubov na svete," povedal Ibrahimovič a zároveň spôsobom jemu vlastným vysvetlil prečo k spojeniu s "bavormi" nikdy nedošlo.

"Nemohli si ma dovoliť. Ale nie, iba žartujem. Jednoducho osud mal so mnou iné plány. Na nemeckej lige však obdivujem atmosféru na štadiónoch a atmosféru. Robia to dobre, to sa musí nechať," uviedol.

Rodák z Malmö sa rozlúčil s aktívnou hráčskou kariérou v lete 2023. Počas nej sa mu podarilo získať ligové tituly v Taliansku, Španielsku, Francúzsku a Holandsku.

Ovládol tiež Európsku ligu s anglickým Manchestrom United a majstrovstvá sveta klubov so španielskym klubom FC Barcelona.