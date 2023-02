Ibrahimovič sa vrátil ako rekordér. Môj príbeh by som rozprával hodiny, tvrdí

MILÁNO. Dlhých 280 dní chýbal na súťažnom trávniku švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič, no v nedeľu sa vrátil do zostavy talianskeho AC Miláno a hneď prekonal jeden z rekordov.

"Ak by som mal rozpovedať celý príbeh, boli by sme tu hodiny. Posledných šesť mesiacov minulej sezóny som však poriadne trpel, ale chcel som za každú cenu pomôcť tímu. Mohol som hneď postúpiť operáciu, ale nechcel som byť mimo hry v boji o zisk Scudetta," povedal Ibrahimovič pre DAZN, cituje ho web goal.com .

So zdravotnými problémami pritom hral v minulej sezóne dlhých šesť mesiacov. Keďže hráči AC bojovali o titul, Švéd nechcel zostať mimo hry a napokon to s klubom dotiahol až k ligovému prvenstvu.

"Trénerovi som sľúbil, že operáciu odložím, aby som bol čo najviac nápomocný tímu. Poviem vám, nikdy som netrpel viac, ako to bolo v minulej sezóne v boji o trofej. Bol to tiež rok, keď sme prišli o Mina (agent Mino Raiola, pozn.), takže utrpenie bolo aj po mentálnej stránke, nie iba po fyzickej. Našťastie, ľudia okolo mňa mi dodávali silu kráčať ďalej.

Za ostatné obdobie mi chýbal najmä tréning. Po viac ako roku si však môžem dobre zatrénovať," pokračoval Švéd.

Stále ešte nekončí

Pre Italia 1 doplnil, že pri súčasnom fyzickom stave je schopný hrať ešte niekoľko sezón.



"Ak si pred seba nekladiem rôzne ciele, potom relaxujem a začínam si myslieť, že patrím do minulosti. Ale ešte nie, stále patrím do súčasnosti a stále chcem bojovať so spoluhráčmi o miesto v zostave. Inak by som tu už nebol.

Nechcem byť súčasťou tímu len pre to, čo som dokázal pred rokom, piatimi či desiatimi. Ak nebudem mať výkonnosť alebo budem schopný absolvovať len 5 či 10 minút, to radšej môžem zostať doma. Stále chcem hrávať celé zápasy," dodal Ibrahimovič.