Kto získa Zlatú loptu? Francúzi píšu o pätici favoritov

Tú tvoria Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Robert Lewandowski a Jorginho. Tvrdí to francúzsky denník L'Équipe vo svojom najnovšom vydaní.

"Súťaž o Zlatú loptu potrvá do 29. novembra, vtedy France Football vyhlási víťaza. Z nominovanej tridsiatky má reálnu šancu vyhrať len päťka.

Po rokoch dominancie Messiho a C. Ronalda prerušenej v roku 2018 Lukom Modričom by sme sa mohli dočkať iného víťaza. Tento rok je súťaž mimoriadne otvorená," napísal L'Équipe, upozornila na to španielska Marca.