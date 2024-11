ONLINE: MŠK Žilina - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (15. kolo)

Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 15. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov FC Spartak Trnava. Zápas má úvodný výkop naplánovaný o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné druhé miesto so ziskom 31 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Ščasného remizovali v Michalovciach so Zemplínom 1:1 (gól MŠK Prokop). Najlepším strelcom tímu je Adrián Kaprálik, ktorý má na svojom konte 5 gólov.



Trnave patrí v tabuľke Niké ligy tretie miesto so ziskom 27 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Gašparíka zvíťazili v Zlatých Moravciach nad Komárnom 2:1 (góly Trnavy Procházka, Kratochvíl). Najlepším strelcom tímu je Kelvin Ofori, ktorý má na svojom konte 6 presných zásahov.



Zápas sa teda pod Dubňom začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.