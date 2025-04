Dôležitý krok k titulu. Slovan rozbehol v Žiline gólostroj a vrátil si späť požičané

Michal Ščasný, tréner Žiliny: „Hrali sme proti najlepšiemu tímu v lige, v takom zápase musíte byť agresívni, nemôžete robiť chyby a keď sa dostanete do šance, tak ju musíte premeniť. Nič z toho sme v tomto zápase neurobili, aj keď sme mali výborný vstup do zápasu prvých 10 minút. Následne sme si za dve minúty dokázali prehrať polčas a aj zápas. Slovan trestal naše chyby, góly boli ako cez kopírak a zaslúžene vyhral.“

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Veľké víťazstvo s výborným súperom po výbornom výkone. Málokedy mám po zápase takú emóciu, že som so všetkým spokojný, ale dnes naozaj som. Som rád, že sme Žiline oplatili prehru z domáceho zápasu, ktorá ma mrzela, aj keď to bolo po postupe do Ligy majstrov. Teší ma, že si hráči v zakončení prihrávali a neboli sebeckí. Žilina má svoju kvalitu, napriek nepriaznivému stavu bojovala, mala štyri dobré šance. Máme teraz na čele tabuľky náskok 10 bodov, boli by sme blázni, keby sme nezískali titul, aj keď vo futbale je možné všetko.“