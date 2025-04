ONLINE: MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 4. kolo)

Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu štvrtého kola nadstavby futbalovej Niké ligy, časti o zisk majstrovského titulu, v ktorom v šlágri kola futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom štadióne rivala ŠK Slovan Bratislava. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žiline patrí v aktuálnej tabuľke Niké ligy priebežné druhé miesto so ziskom 49 bodov. Zverenci trénera Michala Ščasného v poslednom doterajšom zápase zvíťazili v Trnave nad Spartakom 4:2 (góly MŠK 2x D. Ďuriš, Jambor, Sanusi). Najlepším strelcom tímu je aktuálne Dávid Ďuriš, ktorý má na svojom konte 9 presných zásahov.



Slovanu patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže prvé miesto so ziskom 56 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Vladimíra Weissa porazili na domácom trávniku Podbrezovú po výsledku 3:1 (góly Slovana 2x Mak, 1x Marković (vl.)). V týžni odohrali Slovanisti aj prvý zápas semifinále Slovenského pohára, v ktorom porazili Spartak Trnava 2:1. Najlepším strelcom tímu je Tirgran Barseghyan, ktorý má na svojom konte 17 gólov.



Zápas sa pod Dubňom začína o 18:00, viesť ho bude rozhodcovská trojica Marhefka, Hancko a Jekkel. My veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.