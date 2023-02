Žilinčania dlho nemohli prekonať obranu Skalice, rozhodol až smolný vlastný gól

Jaroslav Hynek, tréner Žiliny: "Musím povedať, že Skalica bola skvele pripravená, vykryla nám veľa využiteľného priestoru, bolo vidieť, že hostia sa pripravovali na zápas naozaj svedomito. Zápas bol pre nás i pre nich veľmi dôležitý. Najmä v prvom polčase sme mali veľa možností, aby sme zápas rozbehli lepšie a mohli hrať pokojnejšie. Šance sme však nepremenili, či už Timo Jambor, alebo dvakrát Gidi.

U nás bol však výpadok približne od 55. minúty do 85. minúty, kde nás súper výborne pokrýval a tlačil na našu rozohrávku, ktorá potrebuje určitú presnosť a odvahu, ktorá chýbala. Následne mala Skalica obrovskú šancu, ktorú nepremenila a my sme vyhrali šťastným gólom. Niekedy to tak býva, takéto víťazstvo si musíte nejaký spôsobom zaslúžiť a je otázka, či to bolo za tento zápas, alebo za tú cestu, ktorou ideme. Vyhrali sme, sme za to radi a potrebujeme na to nadviazať v ďalšom zápase."

Pavol Majerník, tréner Skalice: "Očakávali sme, že Žilina bude viac pri lopte, bude silná smerom dopredu. Chceli sme si počkať na naše šance, v závere zápasu sme mali dobrú fázu, kde sme mali obrovskú šancu, ktorú sme nevyužili a následne sme inkasovali, resp. dali sme si vlastný gól. Mrzí ma to najmä kvôli hráčom, pretože jazdili, makali, nechali na trávniku všetko, ale futbal je aj takýto krutý. Musíme sa pozerať dopredu na ďalšie zápasy, na Liptovský Mikuláš a dobre sa pripraviť, verím, že budeme úspešní."