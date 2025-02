Žilina má cieľ nadviazať na úspešnú jeseň. Chceme vyhrávať, hovorí Belaník

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina to majú pred jarnou časťou Niké ligy rozbehnuté dobre, no počas zimnej prestávky nešlo všetko podľa ich predstáv.

Do klubu naopak prišli gruzínsky stopér Sandro Narimanidze, nigérijský krídelník Ridwan Sanusi i odchovanec Timotej Jambor, ktorý sa vrátil na polročné hosťovanie z Rapidu Bukurešť.

Z B-tímu "postúpil" ghanský stredopoliar Amin Ziblim a z hosťovania v Podbrezovej sa vrátil Samuel Ďatko. Káder ešte zostáva otvorený, vedenie by chcelo priviesť najmä hrotového útočníka.

"Chceli sme vytvoriť konkurencieschopný tím, no určite ešte budeme chcieť zareagovať. Radi by sme našli niekoho na pozíciu 'deviatky'.

Niekoho, kto by prišiel a okamžite by priniesol nejakú kvalitu. No už je pokročilý čas, sezóny sa rozbiehajú a je to trošku komplikované," uviedol športový manažér klubu Karol Belaník.