ONLINE: MŠK Žilina - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (19. kolo)

Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 19. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov FC Košice. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žiline patrí v aktuálnej ligovej tabuľke druhé miesto so ziskom 41 bodov. Zverenci trénera Michala Ščasného zažili pomerne turbulentnú prípravu, v ktorej Žilina prišla o viacero hráčov. Andrej Stojčevski a Tomáš Jaššo zamierili na hosťovania do Českej republiky, Adrián Kaprálik utrpel zlomeninu nohy, Tobiáš Pališčák ťažký výron členka a Peter Pekarík sa vrátil do Herthy Berlín. Najväčšie prekvapenia však prišli krátko pred štartom ligy – prestupy z MŠK si doslova vytrucovali James Ndjeungoue (Belgicko) a Eric Bile (Buhlarsko). Do tímu pribudli Timotej Jambor (hosťovanie z Rumunska), Ridwan Sanusi (príchod z Podbrezovej) a Aleksandre Narimanidze (príchod z Gruzínska).



Výsledky MŠK v príprave:

FC Riga – MŠK Žilina 1:2 (góly MŠK Ďuriš, Prokop)

Ulsan HD – MŠK Žilina 1:1 (gól MŠK Jambor)

MŠK Žilina – FC Tatran Prešov 2:2 (góly MŠK Kóša, Bile)

MŠK Žilina – FC Zlín 1:1 (gól MŠK Ďuriš).



Košiciam patrí v tabuľke Niké ligy priebežné siedme miesto so ziskom 20 bodov. Zverenci trénera Romana Skuhravého majú za sebou vcelku vydarenú zimnú prípravu. Káder opustil strelec Žan Medved (prestup do Maďarska). Do kádra pribudol mladý útočník Roman Čerepkai, fínsky krídelník Kevin Kouaassivi-Benissan, či kazašský reprezentačný krídelník Galymzhan Kenzhebek.



Výsledky Košíc v príprave:

Rzeszów – FC Košice 0:0

Nyíregyháza – FC Košice 0:3 (góly KE Benissan, Jones, Kružliak

Stará Ľubovňa – FC Košice 2:6 (góly KE 2x Niarchos, Jones, Bokros, Faško, Miljanić

Sigma Olomouc – FC Košice 2:1 (gól KE Magda)

FC Košice – Slávia TU Košice 5:1 (góly KE Dos Santos, Zsigmund, Veselý, Fabiš, Sovič).