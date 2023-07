Tesný náskok môže byť zradný. Myslovič: Nechceme kalkulovať

Žilinčania účinkujú v pohárovej Európe po dvoch rokoch, v minulej sezóne v nej absentovali. V ročníku 2021/2022 prenikli cez tri kvalifikačné kolá až do play-off EKL, v ňom však nestačili na český FK Jablonec.

Myslovič verí, že vo štvrtok využijú skúsenosti spred dvoch rokov.

"Určite nám môže pomôcť, že to nie je prvýkrát. Máme to zažité, skúsenosť to bola výborná a cenná. Zároveň musíme podporiť chalanov, ktorí to nezažili.

Ako v každom inom zápase však do toho potrebujeme dať všetko a ísť našou hrou za víťazstvom," dodal mladý záložník.