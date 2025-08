ONLINE: MŠK Žilina B - Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 2. kolo)

Kóša sa odvážne prebíjal stredom do šestnástky hostí, po súboji následne končí na trávniku, pokutový kop to však nebude.

Center pred žilinskú bránku Jokl odvážne vybojoval do bezpečia.

Hostia po rýchlej akcii zahrávajú prvý rohový kop v zápase, bude to z ľavej strany.

Centrovaná lopta smerovala do stredu šestnástky hostí, tam sa v hlavičkovom súboji cez Kóšu presadil obranca Redfox.

Centrovaná lopta Lea Bortoliho z pravej strany sa dostala do žilinskej šestnástky, niekto z hráčov v červených dresoch Ľubovne sa k nej však následne nedostal.

Úvodné zostavy: MŠK Žilina B: Jokl – Pališčák, Kelembet, Oravec (C), Baleja, Beňadik, Šamaj, Svoboda, Petruška, Kóša, Traore Náhradníci: Tarcsi – Rehák, Németh, Sillah, Staník, Dovičák, Aidoo Tréner: Vladimír Veselý Stará Ľubovňa Redfox FC: Urban – Jaššo, Capko, Matta (C), L. Bortoli, Kušnír, Makrygiannis, Demjanovič, Kolesár, Kousal, Fröhlik Náhradníci: Mašlej, Oľšavský, Papakonstantinou, Gduľa, Kroták, Kaleta, Abonsso, Krawczyk, Hamrák Tréner: Róbert Lukáč Rozhodca: Chromý – Lauer, Farkaš.

