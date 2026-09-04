Futbalistky Spartaka Myjava spoznali súpera v druhom predkole Európskeho pohára

Futbalistky Spartaka Myjava nastúpia v boji o postup medzi najlepšiu šestnástku Európskeho pohára žien proti PAOK-u Solún.
Prvý zápas odohrá slovenský zástupca 23. septembra na pôde gréckeho majstra, domáca odveta je na programe o týždeň neskôr.
Rozhodol o tom piatkový žreb 2. predkola vo švajčiarskom Nyone.
Medzi 32 tímami sa nachádzalo 12 postupujúcich z prvého predkola EP, 11 družstiev, ktoré obsadili v miniturnaji 2. predkola Ligy majstrov druhé miesto a deviatka neúspešných z 3. predkola LM.
Hráčky Spartaka sa nachádzali v skupine 3 medzi nenasadenými tímami.
Európsky pohár je druhou najprestížnejšou súťažou pre futbalistky európskych klubov. Tohtoročná edícia ekvivalentu Európskej ligy mužov je druhou v poradí, vo finále tej prvej sa z triumfu tešili hráčky švédskeho BK Häcken.