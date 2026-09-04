Futbalistky Spartaka Myjava spoznali súpera v druhom predkole Európskeho pohára

Futbalistky tímu Spartak Myjava.
Futbalistky tímu Spartak Myjava. (Autor: Spartak Myjava ŽENY- oficiálna stránka)
TASR|4. sep 2026 o 16:31
ShareTweet0

Prvý zápas odohrá slovenský zástupca na pôde gréckeho majstra.

Futbalistky Spartaka Myjava nastúpia v boji o postup medzi najlepšiu šestnástku Európskeho pohára žien proti PAOK-u Solún.

Prvý zápas odohrá slovenský zástupca 23. septembra na pôde gréckeho majstra, domáca odveta je na programe o týždeň neskôr.

Rozhodol o tom piatkový žreb 2. predkola vo švajčiarskom Nyone.

Medzi 32 tímami sa nachádzalo 12 postupujúcich z prvého predkola EP, 11 družstiev, ktoré obsadili v miniturnaji 2. predkola Ligy majstrov druhé miesto a deviatka neúspešných z 3. predkola LM.

Hráčky Spartaka sa nachádzali v skupine 3 medzi nenasadenými tímami.

Európsky pohár je druhou najprestížnejšou súťažou pre futbalistky európskych klubov. Tohtoročná edícia ekvivalentu Európskej ligy mužov je druhou v poradí, vo finále tej prvej sa z triumfu tešili hráčky švédskeho BK Häcken. 

Slovensko

    Miroslav Seman. rozhovor
    Miroslav Seman. rozhovor
    Kariéru začínal v Košiciach. Útočník teraz pomohol dedine vrátiť sa na futbalovú mapu
    Peter Cingeldnes 17:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Futbalistky Spartaka Myjava spoznali súpera v druhom predkole Európskeho pohára