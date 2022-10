Mladé futbalistky podľahli aj Slovinkám. V kvalifikácii končia posledné

Jozef Jelšic, tréner žien SR19: "Bol to vyrovnaný zápas. My a aj Slovinky máme podobnú úroveň tímu. Súperky to dnes zvládli o jeden gól lepšie. Pre nás je to možno kruté, ale musíme sa s tým zmieriť a čakať na ďalší žreb kvalifikácie. Pre nás to bol ťažký, tretí zápas v rade. V prvom polčase sme väčšinu osobných súbojov prehrali, boli sme všade neskoro. Do druhého sme vstúpili dobre, ale naše nepozornosti nás stáli výsledok. Vždy je to o šťastí, dnes sa nám to nepodarilo, verím, že sa nám, to podarí v iných zápasoch."