Slovenky chcú odštartovať kvalifikáciu víťazne. Sme pripravené dobre, verí kapitánka

Prvé zápasy play off sa hrajú dvojkolovým systémom. V jednom kole sa stretnú tímy, ktoré skončili na treťom a štvrtom mieste v Lige A s piatimi víťazmi skupín a troma najlepšie umiestnenými tímami z Ligy C. Do druhého kola postúpi osem tímov.

V elitnej divízii postúpia na záverečný turnaj z každej skupiny dvaja najlepší. Ostatné tímy zabojujú o zvyšných sedem miesteniek na ME v dvoch kolách play off v októbri až decembri.

Fáza kvalifikácie ME sa bude hrať v rovnakom formáte ako Liga národov, pričom tímy sú rozdelené do troch divízií (A, B, C). V "áčku" a "béčku" je po 16 tímov, v "céčku" o tri družstvá viac.

Košíková: Nechceme nikoho podceňovať

"Je to nové, po kvalifikácii na to budem vedieť odpovedať lepšie. Kľúč je taký, že aj keď skončíme na 2. mieste, nebudeme mať istý postup na Euro, ale môžeme hrať play off aj so súperom z béčka, je to 50 na 50," povedala kapitánka SR.

Na piatkový zápas myslí aj Košíková: "Ešte sme sa s nimi nestretli, ale máme dostatok informácií a vieme ako budú hrať. Hádam zabránime nebezpečným situáciám a našou aktivitou chceme, aby strácali loptu a aby sme my mali čo najmenej práce vzadu."

Slovenky chcú nadviazať na uplynulý úspech z baráže Ligy národov o udržanie sa v B-divízii, keď nad Lotyšskom zvíťazili 6:0 a 3:0.

"Práve to nás nakoplo. Máme novú silu a chceme do toho dať viac. Máme na čom stavať a verím, že to bude vidieť.

Nechceme nikoho podceňovať, akceptujeme kvalitu každého a aj sme sa pripravovali tak ako na každého súpera. Ale chceme hrať našu hru, ktorú máme v DNA," uzavrela Košíková.