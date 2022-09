Slovenské futbalistky ukončili kvalifikáciu prehrou. Kopúň: Nespravili sme všetko

Kvalifikácia MS 2023 - skupina A

SENEC. Slovenské futbalové reprezentantky uzavreli účinkovanie v A-skupine kvalifikácie MS 2023 utorňajšou domácou prehrou s Írkami 0:1.

„Prvý polčas nám nevyšiel tak, ako sme plánovali, tridsaťpäť minút diktovali Írky vysoké tempo a nám nefungovala dobre pravá strana. Po prestávke to bolo ďaleko lepšie, chceli sme zjednodušiť hru a to sa nám vcelku darilo, ale nevedeli sme sa dostať do šestnástky.

Chceli sme vyrovnať, túžili sme neprehrať, urobili sme veľa, ale nie všetko, aby sme našu túžbu naplnili,“ cituje web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) trénera Petra Kopúňa.